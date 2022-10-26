Достижения Свердловской области включили в «20 главных событий России за 20 лет»

Успехи региона вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет» холдинга 1MI и автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ).
Как сообщает tagilcity.ru, в рамках социологического исследования была проведена серия опросов россиян от 18 до 35 лет из разных регионов, что позволило выявить те явления современной истории страны, которые молодое поколение считает наиболее значимыми.
Сегодня речь пойдет о Екатеринбурге, в котором за последние два десятка лет произошло множество положительных изменений.
Центр города украшают впечатляющие небоскребы. Так, жилая башня «Исеть» и бизнес-центр «Высоцкий» по праву считаются самыми высокими зданиями в России, за исключением столичных городов. Небоскребы были возведены здесь еще в 2000-х.
Башня «Исеть» имеет высоту 208 м и 52 этажа, небоскреб «Высоцкий» — 188 м. На самом верху небоскреба обустроена смотровая площадка, с которой каждый желающий может полюбоваться городом.
Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин делал первые шаги в своей политической деятельности именно в Екатеринбурге. С 2015 года в городе открылся первый президентский центр, который одновременно является музеем, концертным и выставочным залами, лекторием. Работа «Ельцин-центра» посвящена сохранению памяти о первом российском президенте, его культурном и политическом наследии, а также об эпохе 1990-х.
Екатеринбург почти не уступает Москве и Санкт-Петербургу по количеству работающих театров. В городе существуют 24 профессиональных коллектива, а также десятки любительских трупп.
К чемпионату мира по футболу 2018 городской стадион уральской столицы был кардинально модернизирован. Архитекторы работали над тем, чтобы полностью обновить поле и его оснащение, сделать трибуны максимально вместительными. Каждое помещение стадиона было оборудовано для посещения маломобильными гостями чемпионата. Обновленный стадион «Центральный» получил название «Екатеринбург Арена». После завершения мундиаля в его стенах проводятся встречи местного клуба «Урал» с другими командами, а также различные культурные события.
В Екатеринбурге уже достаточно много времени проходит одна из ведущих российских промышленных выставок — «Иннопром». В целях организации мероприятия был возведен впечатляющих размеров выставочный комплекс «Екатеринбург ЭКСПО». В нем расположен конгресс-центр площадью порядка 42 тыс. кв. м с залом, вмещающим 5 тыс. посетителей.