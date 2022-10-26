Достижения Свердловской области включили в «20 главных событий России за 20 лет»

К чемпионату мира по футболу 2018 городской стадион уральской столицы был кардинально модернизирован. Архитекторы работали над тем, чтобы полностью обновить поле и его оснащение, сделать трибуны максимально вместительными. Каждое помещение стадиона было оборудовано для посещения маломобильными гостями чемпионата. Обновленный стадион «Центральный» получил название «Екатеринбург Арена». После завершения мундиаля в его стенах проводятся встречи местного клуба «Урал» с другими командами, а также различные культурные события.