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Гелас и Оськина: кому выгодно раздувать конфликт между ростовскими депутатами

26 октября 12:40
Фото: Наталья Оськина
Наталья Оськина

Ростовские депутаты Гелас и Оськина прокомментировали возникший между ними конфликт

На заседании Думы Наталью Оськину признали нарушительницей депутатской этики. Проблему ее спора с депутатом Максимом Геласом решено отдать на рассмотрение полиции. Что же произошло между ростовскими депутатами, и кому выгодно раздувать этот конфликт — выяснил корреспондент RostovGazeta.

С чего все началось

Спор между донскими депутатами произошел еще в сентябре 2022 года. Поводом для него послужило происшествие в Волгодонске, когда вандалы подожгли букву «V» в названии Волгодонска на архитектурной композиции при въезде в город. Об этом депутат Максим Гелас разместил в социальной сети пост, на который отреагировала Оськина, написав эмоциональный комментарий.

«Не скрою, тогда меня зацепил ее комментарий. Ведь Волгодонск — мой курируемый и родной город. Я хорошо помню, как сложно нам давалась эта вывеска. Поэтому меня и зацепило, что кому-то на ней что-то не понравилось. Но это было полтора месяца назад, еще до того, как я ушел добровольцем», - отмечает Гелас.

В сентябре действия Оськиной рассмотрели на комиссии по этике.

Максим Гелас
Фото: zsro.ru
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«Я предоставила доказательства, что буквы в названии города меняла не администрация. В процессе замены оказалась нарушена проводка. Через некоторое время произошло возгорание композиции, из-за которого на вывеске сгорело практически все название города», - рассказывает Оськина.

Тогда же, в сентябре, по ее словам, посетили представители правоохранительных органов. Но, узнав, что она принимает активное участие в гуманитарных конвоях, закрыли тему.

После произошедшего инцидента, депутаты пообщались между собой, обсудили обстоятельства и свою реакцию на них, и забыли об этом. 

«В начале октября я ушел на фронт. И вижу, как Оськина помогает фронту, а это дорогого стоит. Ведь по сути, солдатам на фронте нужно только одно — поддержка», - делится мнением Максим Гелас.

 

Хорошо забытое

Казалось бы, инцидент между депутатами-земляками из Волгодонска был исчерпан еще в сентябре. Однако на заседании Думы 25 октября решили снова поднять этот вопрос. Причем без главных сторон конфликта.  

«Я с понедельника болею, присутствовать не могла. А мое пожелание перенести обсуждение данного вопроса - проигнорировали. То есть тему рассмотрели без меня, не выслушав мои доводы. Не дав мне возможность предоставить ответы Геласа, результаты экспертной оценки. Фактически, сделали все за моей спиной», - сообщает Наталья.

Депутат добавляет, что через экспертное судебное бюро официально заказывала лингвистическую экспертизу. Результат экспертизы подтвердил, что никакого оскорбления, как и нарушения этики, в ее комментарии не было. А ее высказывания были не персонализированы.

Однако, по словам Оськиной, этот документ никто рассматривать не стал. Да и депутат Максим Гелас очень удивился происходящему. 

«Мне жутко неприятно, что тема нашего спора, завершенного еще в сентябре, снова почему-то всплыла и публично муссируется», - делится мнением Гелас.

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Повод для возрождения

Выступивший на заседании председатель комиссии по этике отметил, что ранее большинство высказались за то, чтобы наказать Наталью Оськину. Из-за этого сентябрьский конфликт между депутатами вынесли на думу в октябре. Главное, было озвучено, что якобы Гелас не принял извинения коммунистки.

«Я вчера не был на заседании. Но публично заявляю о том, что все озвученные в СМИ слова о том, что я не принял извинения — это ложь. Между нами не было никакого конфликта. Было лишь обсуждение ее мнения, которое на тот момент меня затронуло. Но сейчас никаких претензий к Наталье Оськиной у меня нет абсолютно», - констатирует Максим Гелас.

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Фото: Типичный Волгодонск

Наказание за позицию

Тем не менее по итогам заседания большинством голосов коллеги признали Наталью Оськину нарушительницей депутатской этики. Этот вопрос решено передать на рассмотрение в полицию.

«Но я не буду поддерживать эту историю. Я готов заявить и полиции, и прокуратуре, что Оськина — это патриот. Как можно обвинять того, кто не на словах, а на деле помогает фронту? Мы просто не имеем на это права», - убежден Максим Гелас.

Наталья Оськина уверена, что тема ее спора с Геласом всплыла через полтора месяца в медийном пространстве не случайно. Она подозревает, что таким образом ее решили наказать за активную гражданскую позицию.

 

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«Будем откровенны —  тема моего спора с Геласом уже давно себя исчерпала. И за это время в ней не появилось ничего нового», — резюмирует Оськина.

Напомним, что это не первый случай, когда поведение коммунистки выносится на обсуждение комиссии по этике. Ранее RostovGazeta сообщала, что комиссия по этике вынесла решение, обязывающее Наталью Оськину извиниться перед главврачом РОКБ.

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