Гелас и Оськина: кому выгодно раздувать конфликт между ростовскими депутатами

«Я вчера не был на заседании. Но публично заявляю о том, что все озвученные в СМИ слова о том, что я не принял извинения — это ложь. Между нами не было никакого конфликта. Было лишь обсуждение ее мнения, которое на тот момент меня затронуло. Но сейчас никаких претензий к Наталье Оськиной у меня нет абсолютно», - констатирует Максим Гелас.