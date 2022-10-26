Курорты Кавминвод попадут под удар из-за процесса деприватизации

«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация, - отметила Васильева. - А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое. Срок для оспаривания приватизации вообще-то - три года. Какие у Генпрокуратуры были основания для продления срока исковой давности?»