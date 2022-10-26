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Курорты Кавминвод попадут под удар из-за процесса деприватизации

26 октября 14:49
Фото: google.com
В Гагаринском суде столицы РФ признали незаконной процедуру приватизации 34 санаториев Кавказских Минеральных Вод. Они изъяты в доход российского государства. Представители бизнеса не на шутку встревожились и указали на грубое нарушение законодательства.

Генеральная прокуратура дала старт процессу деприватизации. В иске она сослалась на постановление Верховного совета РФ, которое приняли еще 30 лет назад. Им предусмотрено обязательство государства хранить историко-культурное наследие российских субъектов, пишет newstracker.ru.

В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что положение о приватизации с того момента никто так и не разработал. Следовательно, отсутствовали какие-либо основания для перехода объектов в частные руки. В 2002 году все сделки совершали якобы за взятки.

Представители отечественного бизнеса решение критикуют, приравнивая его к небезопасному прецеденту. Российские предприниматели обратились за помощью к правозащитникам и подали апелляцию. Она заявили, что их просто ошеломляет полное бездействие государственных органов и активные действия некоторых должностных лиц, направленные на антиправовое решение.

По мнению ответчиков, суд неверно трактовал положения закона, поскольку постановление основывается на статье 235 Гражданского кодекса России, применяемой при изъятии у чиновников-коррупционеров имущества. Однако ответчиков было 106 человек, и фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту коррупции, не был ни один из них.

«Если решение суда вступит в силу, все указанные в иске санатории перейдут в собственность государства. Эти предприятия единовременно потеряют лицензию и перестанут действовать. А значит, лишатся работы тысячи людей», - заявил генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня.

Предварительные подсчеты следующие: в Кавминводах пострадает не менее 10 процентов курортной инфраструктуры. Собственников объектов ожидают многомиллиардные убытки, и субъект будет терять не один десяток тысяч туристов ежегодно.

По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой, причина принятия Генпрокуратурой решения о пересмотре результатов приватизации через 20 лет совершенно непонятна.

«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация, - отметила Васильева. - А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое. Срок для оспаривания приватизации вообще-то - три года. Какие у Генпрокуратуры были основания для продления срока исковой давности?»

Аналитики предупредили о таких последствиях деприватизации, как закрытие десятков санаториев, волна массовых сокращений персонала, прекращение инвестирования и заметное снижение туристического потока. Речь идет в данном случае об ущемлении прав российских предпринимателей.

#Марина Колодкина
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