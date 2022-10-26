Курорты Кавминвод попадут под удар из-за процесса деприватизации

Генеральная прокуратура дала старт процессу деприватизации. В иске она сослалась на постановление Верховного совета РФ, которое приняли еще 30 лет назад. Им предусмотрено обязательство государства хранить историко-культурное наследие российских субъектов, пишет newstracker.ru.
В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что положение о приватизации с того момента никто так и не разработал. Следовательно, отсутствовали какие-либо основания для перехода объектов в частные руки. В 2002 году все сделки совершали якобы за взятки.
Представители отечественного бизнеса решение критикуют, приравнивая его к небезопасному прецеденту. Российские предприниматели обратились за помощью к правозащитникам и подали апелляцию. Она заявили, что их просто ошеломляет полное бездействие государственных органов и активные действия некоторых должностных лиц, направленные на антиправовое решение.
По мнению ответчиков, суд неверно трактовал положения закона, поскольку постановление основывается на статье 235 Гражданского кодекса России, применяемой при изъятии у чиновников-коррупционеров имущества. Однако ответчиков было 106 человек, и фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту коррупции, не был ни один из них.
«Если решение суда вступит в силу, все указанные в иске санатории перейдут в собственность государства. Эти предприятия единовременно потеряют лицензию и перестанут действовать. А значит, лишатся работы тысячи людей», - заявил генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня.
Предварительные подсчеты следующие: в Кавминводах пострадает не менее 10 процентов курортной инфраструктуры. Собственников объектов ожидают многомиллиардные убытки, и субъект будет терять не один десяток тысяч туристов ежегодно.
По словам доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой, причина принятия Генпрокуратурой решения о пересмотре результатов приватизации через 20 лет совершенно непонятна.
«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация, - отметила Васильева. - А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое. Срок для оспаривания приватизации вообще-то - три года. Какие у Генпрокуратуры были основания для продления срока исковой давности?»
Аналитики предупредили о таких последствиях деприватизации, как закрытие десятков санаториев, волна массовых сокращений персонала, прекращение инвестирования и заметное снижение туристического потока. Речь идет в данном случае об ущемлении прав российских предпринимателей.