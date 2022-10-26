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Основной магистралью в Крым для фур станет дорога из Таганрога в Джанкой

26 октября 15:55
Фото: donland.ru
Маршрут от Таганрога Ростовской области до Джанкоя станет основной магистралью для грузовиков, чтобы попасть в Крым, сообщили в правительстве Кубани.

С 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Это касается грузовых автомобилей.

Теперь они смогут попасть на полуостров по маршруту Таганрог — Джанкой. Для этого организуют «Зеленый коридор».

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Маршрут проходит через города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Всего в пути придется провести около семи часов.

Отмечается, что грузы будут также доставлять и по железной дороге.

Ранее из-за ремонта Крымского моста изменили схему движения грузовиков в Ростовской области. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Движение#Илья Протвинов
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