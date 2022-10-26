С 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Это касается грузовых автомобилей.
Теперь они смогут попасть на полуостров по маршруту Таганрог — Джанкой. Для этого организуют «Зеленый коридор».
Маршрут проходит через города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Всего в пути придется провести около семи часов.
Отмечается, что грузы будут также доставлять и по железной дороге.
Ранее из-за ремонта Крымского моста изменили схему движения грузовиков в Ростовской области.