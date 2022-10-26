Педиатр перечислила, что не стоит делать при купании малышей в ванне

В интервью NEWS.ru, врач объяснила, что малыш, находясь в круге, совершает хаотичные движения. Отталкиваясь ножками от дна, он может внезапно перевернуться и уйти под воду. Кроме этого, купание в круге может вызвать травмы шеи.
Если ребенок плавает на животе, шейный отдел скелета значительно изгибается. Шея новорожденных весьма ранима, из-за круга вес ребенка ложится на нее. Это чревато негативными последствиями для здоровья малыша.
Педиатр настоятельно советовала не оставлять детей без присмотра во время водных процедур.
По ее словам, малыши любят играть в воде с яркими небольшими игрушками. Если родители используют их, важно следить, чтобы мелкие детали не оказались во рту малыша и не перекрыли дыхательные пути. Также перед купанием важно убрать стеклянные предметы, которые могут разбиться и рассыпаться на осколки.
Врач рекомендовала стелить на дно ванны противоскользящий коврик, чтобы защитить ребенка от падения и ударов о стенку. Помимо этого, она напомнила, что лучше не заливать ванну доверху. Безопасный уровень воды — по грудь. Одинаева рекомендовала следить за температурой воды и не путать закаливание с купанием.