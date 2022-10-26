Педиатр перечислила, что не стоит делать при купании малышей в ванне

По ее словам, малыши любят играть в воде с яркими небольшими игрушками. Если родители используют их, важно следить, чтобы мелкие детали не оказались во рту малыша и не перекрыли дыхательные пути. Также перед купанием важно убрать стеклянные предметы, которые могут разбиться и рассыпаться на осколки.