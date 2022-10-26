В правительстве Ростовской области состоялось обсуждение сноса аварийного жилья в регионе. Прокурор Роман Прасков пригрозил личной ответственностью главам муниципалитетов, не занимающихся сносом аварийного жилья.
Чиновники объяснили свои действия нехваткой денежных средств. Так, глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова рассказала, что процесс расселения жителей аварийных домов планомерно ведется. Однако на снос самих зданий зачастую нет денег.
Муниципальные власти обратились за помощью к губернатору Василию Голубеву. Только в Белокалитвинском районе на снос аварийного жилья нужно потратить 38 миллионов рублей.
Глава региона согласился с чиновниками, отметив, что прокуратурам нужно оценивать ситуацию со всех сторон и понимать, что с теми финансовыми возможностями, которые есть у области, оперативный снос аварийных домов невозможен.
Прасков же возразил, что большинство требований прокуратуры касаются чрезвычайных случаев, когда аварийное жилье угрожает жизни и безопасности граждан. Если местные власти не будут хотя бы предоставлять дорожные карты со сроками сноса опасных домов, их ждет личная ответственность и суды.
На этом же заседании власти Ростова заявили, что не могут расселить аварийный дома из-за скачка цен на жилье.