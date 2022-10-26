РЭО: Стоимость комплекса по переработке отходов под Магаданом снижена на 1 млрд

Это произошло благодаря использованию российского оборудования и оптимизации технологических решений. Об этом глава РЭО Буцаев рассказал на встрече с Сергеем Носовым, губернатором Магаданской области. Стороны поговорили о развитии инфраструктуры в данном регионе, пишет atas.info.
«В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы с Сергеем Константиновичем подписали прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия», — сказал Буцаев. Он отметил, что в рамках договоренности в регионе появится завод, ежегодная мощность которого составит 55 тыс. тонн. Буцаев отметил, что это первый концессионный проект, который должен быть профинансирован за счет полученных от размещения облигаций РЭО на бирже средств.
Экспертизу завершат до конца октября, сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев. Тогда же будет известна точная цена проекта, отметил он, и уже в 2022 году концессионер может начать строительство.
Новый завод сможет перерабатывать и утилизировать свыше 80% твердых коммунальных отходов (ТКО), которые образуются в Магаданской области. Мощность объекта составит 55 тыс. тонн в год, включая утилизацию 37,5 тыс. тонн ежегодно. До конца 2024 года объект должен быть введен в эксплуатацию.