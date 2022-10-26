РЭО: Стоимость комплекса по переработке отходов под Магаданом снижена на 1 млрд

«В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы с Сергеем Константиновичем подписали прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия», — сказал Буцаев. Он отметил, что в рамках договоренности в регионе появится завод, ежегодная мощность которого составит 55 тыс. тонн. Буцаев отметил, что это первый концессионный проект, который должен быть профинансирован за счет полученных от размещения облигаций РЭО на бирже средств.