rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская ассоциация каратэ киокусинкай поощрила свою смену

26 октября 09:28
Три юных спортсмена клуба «Суворов», Дмитрий Сычев, Вероника Верещагина и Семён Захаров, награждены нагрудным знаком «15 лет Ростовской Ассоциации Киокусинкай» за победы в международных соревнованиях в 2021-2022 году.

В минувшее воскресенье в Южном федеральном университете состоялось торжественное собрание «Ростовской Ассоциации Киокусинкай», посвящённое 15-летию создания организации. В его рамках были не только подведены итоги работы за прошедшие годы, но и обозначены плановые показатели работы до 2030 года.

Отдельно рассмотрели вопросы развития студенческого спорта на базе ЮФУ, вовлечение студентов в систематические занятия киокусинкай и расширения за счёт этого инструкторского состава организации. Также обсудили вопросы современного состояния развития спорта, в частности, боевых искусств в текущих условиях. 

В завершение мероприятия прошло награждение спортсменов организации - победителей Первенства Европы и международных турниров, тренеров, судей, инструкторов «Ростовской Ассоциации Киокусинкай» за большой вклад в развитие детско-юношеского спорта в Ростовской области. Среди награжденных также и трое молодых спортсменов спортивного клуба «Суворов» - Дмитрий Сычев, Вероника Верещагина и Семён Захаров.  

Напомним, ребята, воспитанники тренера высшей категории Олега Захарова, на протяжении последних трех лет отстаивали честь Суворовского жилого района на соревнованиях всех уровней, начиная от городских и до международных, практически везде занимая призовые места. 

#Илья Протвинов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12