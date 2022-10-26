Ростовская ассоциация каратэ киокусинкай поощрила свою смену

В минувшее воскресенье в Южном федеральном университете состоялось торжественное собрание «Ростовской Ассоциации Киокусинкай», посвящённое 15-летию создания организации. В его рамках были не только подведены итоги работы за прошедшие годы, но и обозначены плановые показатели работы до 2030 года.