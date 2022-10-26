Ростовская ассоциация каратэ киокусинкай поощрила свою смену

В минувшее воскресенье в Южном федеральном университете состоялось торжественное собрание «Ростовской Ассоциации Киокусинкай», посвящённое 15-летию создания организации. В его рамках были не только подведены итоги работы за прошедшие годы, но и обозначены плановые показатели работы до 2030 года.
Отдельно рассмотрели вопросы развития студенческого спорта на базе ЮФУ, вовлечение студентов в систематические занятия киокусинкай и расширения за счёт этого инструкторского состава организации. Также обсудили вопросы современного состояния развития спорта, в частности, боевых искусств в текущих условиях.
В завершение мероприятия прошло награждение спортсменов организации - победителей Первенства Европы и международных турниров, тренеров, судей, инструкторов «Ростовской Ассоциации Киокусинкай» за большой вклад в развитие детско-юношеского спорта в Ростовской области. Среди награжденных также и трое молодых спортсменов спортивного клуба «Суворов» - Дмитрий Сычев, Вероника Верещагина и Семён Захаров.
Напомним, ребята, воспитанники тренера высшей категории Олега Захарова, на протяжении последних трех лет отстаивали честь Суворовского жилого района на соревнованиях всех уровней, начиная от городских и до международных, практически везде занимая призовые места.