Заксобрание Ростовской области опубликована справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных и их семей. В региональном парламенте уточнили, что главной целью при создании документа было наглядно и доступно изложить всю информацию, которая будет полезна резервистам и их родственникам.
В справочники перечислены все льготы и меры помощи для мобилизованных, телефоны горячих линий для обращений и сведения о волонтёрских центрах, оказывающих помощь как самим военнослужащим, так и их семьям.
Отмечается, что это первый подобный документ, разработанный в России с начала частичной мобилизации.
Накануне стало известно о еще одной мере поддержки мобилизованных граждан. Для их детей по всему региону планируют ввести бесплатный проезд на общественном транспорте.