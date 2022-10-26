Заксобрание Ростовской области опубликована справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных и их семей. В региональном парламенте уточнили, что главной целью при создании документа было наглядно и доступно изложить всю информацию, которая будет полезна резервистам и их родственникам.