rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская область первой в России создала справочник о господдержке мобилизованных

26 октября 17:00
Фото: 1MI
В Ростовской области разработан справочник о мерах поддержки мобилизованных граждан, он опубликован на сайте Законодательного Собрания региона.

Заксобрание Ростовской области опубликована справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных и их семей. В региональном парламенте уточнили, что главной целью при создании документа было наглядно и доступно изложить всю информацию, которая будет полезна резервистам и их родственникам.

В справочники перечислены все льготы и меры помощи для мобилизованных, телефоны горячих линий для обращений и сведения о волонтёрских центрах, оказывающих помощь как самим военнослужащим, так и их семьям.

Горячую линию по вопросам частичной мобилизации запустили в Ростовской области
Узнать подробнее

Отмечается, что это первый подобный документ, разработанный в России с начала частичной мобилизации.

Накануне стало известно о еще одной мере поддержки мобилизованных граждан. Для их детей по всему региону планируют ввести бесплатный проезд на общественном транспорте.

Читайте также:
Для детей мобилизованных планируют ввести бесплатный проезд в Ростовской областиСтало известно, как мобилизуют жителей Ростовской области, находящихся за границейВозвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня
#Частичная мобилизация#Новости#Ростовская область#Спецоперация#Мобилизация#Выплаты#Выплаты мобилизованным#Региональные выплаты мобилизованным#Дети#Транспорт#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12