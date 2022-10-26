rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности расправы над 12-летней девочкой в Ростовской области

26 октября 17:52
Фото: 1MI
В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства 12-летней девочки, в СМИ публикуют подробности произошедшей трагедии.

В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка нашли 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. Перед смертью девочке нанесли колото-резанные раны, также эксперты установили черепно-мозговую травму.

По данным источником «Комсомольской правды», ребенок пропал 24 октября. Сначала родители пытались найти девочку своими силами, однако, когда им это не удалось, обратились с заявлением в полицию. Семья погибшей — многодетная, у погибшей есть брат и сестра.

В Ростовской области в лесу нашли тело 14-летней девочки, пропавшей 7 сентября
Узнать подробнее

Местные жители отзываются о девочке, как о тихом и скромном ребенке. Она имела некоторые психологические проблемы, из-за которых вместо шестого класса, училась только в третьем.

В день убийства школьница пошла в магазин, однако домой так и не вернулась. Правоохранительные органы благодаря камерам наружного наблюдения установили маршрут передвижения девочки и сейчас продолжают расследование.

Напомним, в сентябре Ростовская область была шокирована зверской расправой над 14-летней школьницей. Ее убийцей оказался рецидивист, живший неподалеку.

Читайте также:
В Ростове мать обнаружила дома мертвую дочь-старшеклассницу 19 октябряВ Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве школьницы Юрия ЦыбулькоВ лесополосе под Ростовом найден обезображенный труп неизвестной девушки
#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Убийство#Дети#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12