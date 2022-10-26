В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка нашли 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. Перед смертью девочке нанесли колото-резанные раны, также эксперты установили черепно-мозговую травму.
По данным источником «Комсомольской правды», ребенок пропал 24 октября. Сначала родители пытались найти девочку своими силами, однако, когда им это не удалось, обратились с заявлением в полицию. Семья погибшей — многодетная, у погибшей есть брат и сестра.
Местные жители отзываются о девочке, как о тихом и скромном ребенке. Она имела некоторые психологические проблемы, из-за которых вместо шестого класса, училась только в третьем.
В день убийства школьница пошла в магазин, однако домой так и не вернулась. Правоохранительные органы благодаря камерам наружного наблюдения установили маршрут передвижения девочки и сейчас продолжают расследование.
Напомним, в сентябре Ростовская область была шокирована зверской расправой над 14-летней школьницей. Ее убийцей оказался рецидивист, живший неподалеку.