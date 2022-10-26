В РЭО огласили критерии для претендентов на зелёное финансирование

Помощь получат проекты по запуску предприятий по обращению с отходами и предприятий, перерабатывающих вторичные матресурсы. На данный момент политика их зеленого финансирования уже утверждена.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что программы, соответствующие требованиям политики, в первую очередь будут претендовать на средства, поступившие в проект за счет размещения облигаций РЭО и за счет государственной поддержки, информирует vedomosti.ru.
Так же он пояснил, что политика зеленого финансирования стала комбинированным методом переформатирования предприятий, работающих с ВМР и отходами. Оптимизация предприятий будет происходить посредством применения разнообразных методов зеленого финансирования и при помощи РЭО. Оператор отдаст предпочтение проектам, грамотно ведущим дела, управляющим долгосрочными рисками и обеспечивающим прозрачность в работе для каждого, а не только для руководства.
Предпочтения отражены в ESG-стандарте, прилагающемся к утвержденной политике. В нем говорится о том, что предприятия обязаны подготовить и применить документы по управлению, указывающие векторы устойчивого развития.
Кроме соответствия параметрам по нацпроекту «Экология» и следования требованиям к управлению бизнесом, претендующие на зеленое финансирование от РЭО предприятия обязаны проработать релевантные подходы к расчетам выбросов парниковых газов и способам их уменьшения.
Помимо введения стандарта социально-экологических приоритетов, РЭО рекомендует предприятиям обратить внимание на Декларацию устойчивого развития. Данный документ, являющийся приложением к политике зеленого финансирования, подтверждает главные подходы к добросовестной работе в области обращения с отходами и ВМР.