В РЭО огласили критерии для претендентов на зелёное финансирование

Так же он пояснил, что политика зеленого финансирования стала комбинированным методом переформатирования предприятий, работающих с ВМР и отходами. Оптимизация предприятий будет происходить посредством применения разнообразных методов зеленого финансирования и при помощи РЭО. Оператор отдаст предпочтение проектам, грамотно ведущим дела, управляющим долгосрочными рисками и обеспечивающим прозрачность в работе для каждого, а не только для руководства.