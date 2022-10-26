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В Ростове в тестовом режиме заработает электробус с зарядной станцией

26 октября 17:05
В Ростове в тестовом режиме заработает электробус "КамАЗ" с зарядной станцией, сообщается на сайте регионального правительства.

В Ростове в тестовую эксплуатацию введен электробус "КамАЗ" и зарядная станция Sitronics Electro. Инициатива реализована в рамках федеральной программы развития городского электротранспорта. Ростовская область попала в первую десятку регионов, где обновят электрический общественный транспорт.

Первый тестовый рейс электробуса в Ростове состоялся от МУП «РТК» до Театральной площади. Далее он будет работать по маршруту № 88, от Главного автовокзала через Большую Садовую до Пригородного автовокзала.

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Уточняется, что электробус может за 10-20 минут пополнить запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций. Водителю при этом даже не нужно покидать кабину.

Власти региона отметили экологичность и комфортность в использовании электробусов. В 2023 году из количество в области возрастет до 40.

Ранее жители Ростовской области выступили за собственное производство электробусов.

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#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Электробус#Общественный транспорт#Виктория Прутковская
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