Жителям Ростова-на-Дону разрешили легально перезахоранивать близких семьи в 2022 году

В Ростове внесут изменения в положение о ритуальных услугах, чтобы горожане могли перезахоронить своих близких, об этом сообщили на заседании Гордумы.