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В Ростове жителям позволят перезахоронить останки близких

26 октября 07:59
Фото: Zatrzygrosze2020/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

Жителям Ростова-на-Дону разрешили легально перезахоранивать близких семьи в 2022 году

В Ростове внесут изменения в положение о ритуальных услугах, чтобы горожане могли перезахоронить своих близких, об этом сообщили на заседании Гордумы.

Начальник департамента ЖКХ Ростова Александр Пономарёв рассказали, что недавно структура получила представление от городской прокуратуры, которая потребовала устранить разночтения в положении о погребении.

Пономарёв сообщил, что одной из значимых проблем города стало отсутствие возможности перезахоронения останков по просьбе близких родственников.

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В администрацию неоднократно поступали обращения и исковые заявления о выдаче разрешения на перезахоронение, а потому глава департамента ЖКХ предложил дополнить пункт 18.1 положения о ритуальных услугах и позволить перезахоронение останков. 

«Решение принято единогласно», — подвела итоги голосования председатель Гордумы и глава Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина. 

Ранее в Батайске похоронили первого юношу, которого призвали в рамках частичной мобилизации. 

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