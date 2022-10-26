Начальник департамента ЖКХ Ростова Александр Пономарёв рассказали, что недавно структура получила представление от городской прокуратуры, которая потребовала устранить разночтения в положении о погребении.
Пономарёв сообщил, что одной из значимых проблем города стало отсутствие возможности перезахоронения останков по просьбе близких родственников.
В администрацию неоднократно поступали обращения и исковые заявления о выдаче разрешения на перезахоронение, а потому глава департамента ЖКХ предложил дополнить пункт 18.1 положения о ритуальных услугах и позволить перезахоронение останков.
«Решение принято единогласно», — подвела итоги голосования председатель Гордумы и глава Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина.
Ранее в Батайске похоронили первого юношу, которого призвали в рамках частичной мобилизации.