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В Ростовской области нашли убитой с особой жестокостью 12-летнюю девочку

26 октября 17:27
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту убийства 12-летней девочки, сообщает Следственный комитет России по региону.

В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту жестокой расправы над 12-летней девочкой. Ее тело было найдено 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. Эксперты установили, что ребенку были нанесены колото-резаные раны, также она получила черепно-мозговую травму.

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Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, проводятся необходимые экспертизы. Уточняется, что делом займется первый отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее обезображенный труп девушки был найден в лесополосе под Ростовом.

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