В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту жестокой расправы над 12-летней девочкой. Ее тело было найдено 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. Эксперты установили, что ребенку были нанесены колото-резаные раны, также она получила черепно-мозговую травму.