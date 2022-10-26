В Ростовской области уголовное дело возбуждено по факту жестокой расправы над 12-летней девочкой. Ее тело было найдено 25 октября в хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. Эксперты установили, что ребенку были нанесены колото-резаные раны, также она получила черепно-мозговую травму.
Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, проводятся необходимые экспертизы. Уточняется, что делом займется первый отдел по расследованию особо важных дел.
Ранее обезображенный труп девушки был найден в лесополосе под Ростовом.