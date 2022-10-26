Значительнее всего увеличилась зарплата у работников сфер информации и связи — на 26,3%. В среднем там зарабатывают порядка 60,8 тысяч рублей. Также поднялась оплата труда и в сфере сельского и лесного хозяйства. Рост зарплат там составил от 21,3% до 22,7%. Среднестатистический сотрудник в этих отраслях сейчас зарабатывает от 39,9 тысяч до 55,4 тысяч рублей.