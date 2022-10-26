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В Ростовской области отцы возвращаются к детям, а высокие зарплаты к местным жителям

26 октября 16:16
Фото: Jan McLaughlin/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области вырос средний уровень заработной платы, тем временем региональный Роспотребнадзор не подтвердил наличие холеры в воде из-под кранов, а военком Егоров рассказал, как семьям вернуть домой мобилизованных многодетных отцов.

Область богачей

Ростовстат привел статистику зарплат разных категорий граждан в Ростовской области. Выяснилось, что за первые восемь месяцев 2022 года среднемесячная оплата труда в регионе выросла на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она составляет 42,6 тысячи рублей.

Значительнее всего увеличилась зарплата у работников сфер информации и связи — на 26,3%. В среднем там зарабатывают порядка 60,8 тысяч рублей. Также поднялась оплата труда и в сфере сельского и лесного хозяйства. Рост зарплат там составил от 21,3% до 22,7%. Среднестатистический сотрудник в этих отраслях сейчас зарабатывает от 39,9 тысяч до 55,4 тысяч рублей.
 
Снижение же зарплат наблюдается в сфере недвижимости. Там на 0,5% сократилась средняя сумма оплаты труда. Сейчас она составляет около 28,3 тысячи рублей.
Фото: 1MI
За год средняя зарплата в Ростовской области выросла до 42,6 тысячи рублей
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Пока без холеры

Роспотребнадзор проверил воду в Ростовской области после распространения в мессенджерах информации о том, что в ней якобы имеются холерные вибрионы.

После проверки в ведомстве заверили, что жители региона могут без опасений пользоваться водой — холеры в ней не нашли. Также Роспотребнадзор рассказал, что постоянно ведет работу, чтобы не допустить появления в воде каких-либо инфекций.

Помимо этого в Ростовской области всех пациентов с острыми кишечными инфекциями в обязательном порядке проверяют на заражение холерой. Положительных случаев пока зарегистрировано не было.

Забор воды специалистами Росприроднадзора
Фото: МУ Росприроднадзора по РО и РК
Холеру не обнаружили в воде в Ростовской области после распространения фейков
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Папа, вернись

В рамках частичной мобилизации в Ростове под призыв попали отцы более 70 детей. Военком региона Игорь Егоров рассказал ростовчанам, как вернуть домой отцов трех и более детей, в случае их ошибочной мобилизации на фронт.

Выяснилось, что для получения отсрочки в военкомат или призывную комиссию нужно предоставить документы, подтверждающие наличие у мужчины трех и более детей. В пакет документов входят копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о браке и рождении детей, где гражданин значится отцом. 

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