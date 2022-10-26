Область богачей
Ростовстат привел статистику зарплат разных категорий граждан в Ростовской области. Выяснилось, что за первые восемь месяцев 2022 года среднемесячная оплата труда в регионе выросла на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она составляет 42,6 тысячи рублей.
Пока без холеры
Роспотребнадзор проверил воду в Ростовской области после распространения в мессенджерах информации о том, что в ней якобы имеются холерные вибрионы.
После проверки в ведомстве заверили, что жители региона могут без опасений пользоваться водой — холеры в ней не нашли. Также Роспотребнадзор рассказал, что постоянно ведет работу, чтобы не допустить появления в воде каких-либо инфекций.
Помимо этого в Ростовской области всех пациентов с острыми кишечными инфекциями в обязательном порядке проверяют на заражение холерой. Положительных случаев пока зарегистрировано не было.
Папа, вернись
В рамках частичной мобилизации в Ростове под призыв попали отцы более 70 детей. Военком региона Игорь Егоров рассказал ростовчанам, как вернуть домой отцов трех и более детей, в случае их ошибочной мобилизации на фронт.
Выяснилось, что для получения отсрочки в военкомат или призывную комиссию нужно предоставить документы, подтверждающие наличие у мужчины трех и более детей. В пакет документов входят копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о браке и рождении детей, где гражданин значится отцом.