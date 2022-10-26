В Ростовской области создали площадки для реализации инициатив местных жителей

Кроме того, можно быть и обычным участником. На данный момент практически во всех Центрах местного сообщества можно принести свою книгу и взять другую на специальном стеллаже. На доске объявлений возможно оставить запись и рассказать о своих навыках, которые могут быть интересны соседям. При желании можно поучаствовать в мероприятиях, проводимых в магазинах раз в месяц. Даты проведения публикуют в соцсетях проекта или на афишах в торговых точках.