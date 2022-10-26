В Ростовской области создали площадки для реализации инициатив местных жителей

К примеру, существует крупный проект под названием «Центры местных сообществ», организатором которого является торговая сеть «Пятерочка». Он успел охватить сразу несколько регионов страны, в том числе и Ростовскую область.
Инициативы реализуют совместно с фондами «Хорошие истории» и «Добрые дела Петербург». Проект разросся до таких масштабов, что предполагает проведение до 300 мероприятий каждый месяц.
В качестве площадок для реализации идей выступают магазины торговой сети «Пятерочка». Как стало известно, торговая сеть подключила 300 своих объектов в более чем в 50 населенных пунктах страны.
В магазинах сделали доски объявлений, шкафы для обмена и выставочные стенды. Менее, чем за два месяца, провели 230 мероприятий в 205 «Пятерочках».
Владелец продукта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка» Анна Гусейнова рассказала, что торговая сеть открывает двери для добрых, объединяющих инициатив, в проект вовлекаются сотрудники, гости, активисты, госучреждения и бизнес.
«У нас есть цель — укрепить местное сообщество через развитие горизонтальных связей. Мы хотим, чтобы вместе с нами местные сообщества раскрыли свой потенциал и смогли создать атмосферу соседской взаимопомощи и поддержки», — объяснила Анна Гусейнова.
Руководитель проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Добрый город Петербург» Снежана Малясова добавила, что самыми важными в проекте являются открытость и доступность. Каждый в перспективе является партнером проекта, так как любой желающий может оставить заявку и воплотить в жизнь появившуюся идею на территории магазина.
Кроме того, можно быть и обычным участником. На данный момент практически во всех Центрах местного сообщества можно принести свою книгу и взять другую на специальном стеллаже. На доске объявлений возможно оставить запись и рассказать о своих навыках, которые могут быть интересны соседям. При желании можно поучаствовать в мероприятиях, проводимых в магазинах раз в месяц. Даты проведения публикуют в соцсетях проекта или на афишах в торговых точках.
Появилась возможность сделать и другие добрые дела, в том числе взять питомца в приюте, узнав о проводимой выставке.
«В данный момент очень важно встречаться, общаться и обмениваться необходимой каждому поддержкой. Это помогает гостям, сотрудникам, нам всем — чувствовать себя частью общества, концентрироваться на положительном, на людях», — уточнила координатор проекта «Центры местного сообщества» от фонда «Хорошие истории» Екатерина Мост.
Сам проект появился в прошлом году, за это время провели мероприятия, участниками которых стали 40 тысяч человек.
В этом году уже проводили конкурс детских рисунков, а также экоакции. Участники собирали пластиковые крышки и обменивались вещами. Также успели провести танцевальные мастер-классы, и музыкальные концерты.