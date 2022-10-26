Власти не могут расселить аварийные дома в Ростове из-за скачка цен на недвижимость

Власти отмечают, что причинами столь плачевной ситуации являются рост цен на жилье и суды. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объяснил, что на покупку одного квадратного метра нового жилья город может потратить 84 тысячи рублей. Приобрести при такой стоимости жилье в столице региона очень тяжело в кризисных реалиях.