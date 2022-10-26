Власти не могут расселить аварийные дома в Ростове из-за скачка цен на недвижимость

Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров доложил о темпах расселения аварийных домов в регионе. Он констатировал, что хуже всего проблема решается в Ростове-на-Дону. Город освоил лишь 20% средств, выделенных на расселение аварийных домов в этом году.
Власти отмечают, что причинами столь плачевной ситуации являются рост цен на жилье и суды. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объяснил, что на покупку одного квадратного метра нового жилья город может потратить 84 тысячи рублей. Приобрести при такой стоимости жилье в столице региона очень тяжело в кризисных реалиях.
Решать проблему ростовские власти планируют с помощью инвесторов. Те готовы продавать квартиры по цене ниже рыночной. Уходить же на рынок «вторички» чиновники не хотят, сообщил Логвиненко, так как это грозит еще большими проблемами и судами, например, из-за незаконной перепланировки.
Ранее в Шахтах только прокуратура смогла заставить чиновников снести аварийные дома.