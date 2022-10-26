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Власти в Ростовской области заявили о подорожании хлеба с 1 ноября

26 октября 14:01
Фото: donland.ru
В Сальском районе Ростовской области со следующего месяца подорожает хлеб, предупредили местных жителей в районной администрации.

Хлебобулочные изделия станут дороже с 1 ноября. По информации администрации, они увеличатся в цене на один рубль.

«Производители причиной называют подорожание сырья. Также увеличились в цене упаковочный материал и стала дороже транспортировка», — сказано в сообщении.

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Ранее Ростов остался лидером по высоким ценам на молоко и хлеб в регионе. Также в донской столице самый дорогой проезд на трамвае — 23 рубля за поездку.

До этого ростовчане оказались ошарашены новыми ценами на проезд по трассе М-4 «Дон».


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#Илья Протвинов#Ростовская область#Подорожание#Хлеб#Цена#Экономика#Ростов-на-Дону
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