Власти в Ростовской области заявили о подорожании хлеба с 1 ноября

Хлебобулочные изделия станут дороже с 1 ноября. По информации администрации, они увеличатся в цене на один рубль.
«Производители причиной называют подорожание сырья. Также увеличились в цене упаковочный материал и стала дороже транспортировка», — сказано в сообщении.
Ранее Ростов остался лидером по высоким ценам на молоко и хлеб в регионе. Также в донской столице самый дорогой проезд на трамвае — 23 рубля за поездку.
До этого ростовчане оказались ошарашены новыми ценами на проезд по трассе М-4 «Дон».