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Возвращение мобилизованных многодетных отцов в Ростовской области займет два-три дня

26 октября 15:55
Фото: 1MI
Мобилизованные многодетные отцы вернутся домой в течение двух-трех дней, сообщил военком Ростовской области Игорь Егоров.

В военкомате Ростовской области заверили, что возвращение домой многодетных мобилизованных отцов в Ростовской области займет не более двух-трех дней. Для ускорения процесса будет использована система электронного документооборота.

Если сам мужчина уже находится в воинской части, то документы, подтверждающие ошибочность мобилизации, могут предоставить его родственники.

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После рассмотрения документов и положительного вердикта по ним воинская часть должна уволить военнослужащего и отправить в военкомат по месту жительства для постановки на учет.

Напомним, в Ростове в рамках частичной мобилизации призвали отцов более 70 детей.

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