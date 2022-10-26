В военкомате Ростовской области заверили, что возвращение домой многодетных мобилизованных отцов в Ростовской области займет не более двух-трех дней. Для ускорения процесса будет использована система электронного документооборота.
Если сам мужчина уже находится в воинской части, то документы, подтверждающие ошибочность мобилизации, могут предоставить его родственники.
После рассмотрения документов и положительного вердикта по ним воинская часть должна уволить военнослужащего и отправить в военкомат по месту жительства для постановки на учет.
Напомним, в Ростове в рамках частичной мобилизации призвали отцов более 70 детей.