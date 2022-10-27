127 кг пельменей или 40 зонтов: что можно купить на зарплату в Ростовской области

На 42,6 тысячи рублей можно приобрести полторы тонны картофеля, килограмм которого стоит 28 рублей. В квартире, скорее всего, такое количество не поместится, поэтому нужно искать погреб. Если употреблять в день по одному килограмму, то хватит на четыре года, если, конечно, не возникнет стойкое отвращение к этому корнеплоду.