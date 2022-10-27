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127 кг пельменей или 40 зонтов: что можно купить на зарплату в Ростовской области

27 октября 04:00
Фото: traveloriented/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Более 120 кг пельменей или 40 зонтов можно купить на зарплату в Ростовской области

В Ростовской области средняя заработная плата за год выросла на 12% и составила 42,6 тысячи рублей. Что можно позволить себе на эти деньги, в материале RostovGazeta.

Стоит помнить, что цены в регионе не стоят на месте и постоянно растут. Поэтому с каждым месяцем на среднюю зарплату можно позволить себе все меньше и меньше.

Мы узнали, что возможно купить на эти 42 тысячи рублей, а на что придется копить. 

Сколько еды можно купить на среднюю зарплату в Ростовской области

На 42,6 тысячи рублей можно приобрести полторы тонны картофеля, килограмм которого стоит 28 рублей. В квартире, скорее всего, такое количество не поместится, поэтому нужно искать погреб. Если употреблять в день по одному килограмму, то хватит на четыре года, если, конечно, не возникнет стойкое отвращение к этому корнеплоду.

А вот макарон получится закупить значительно меньше - всего 410 килограммов. Если съедать в день полукилограммовую пачку хватит больше, чем на два года и два месяца.

На среднюю зарплату можно приобрести примерно такое же количество риса, а вот на деликатесы в таких объемах не рассчитывать не стоит. Этих денег хватит на покупку только семи килограммов икры лососевых рыб.

Что касается мясных блюд, то можно приобрести 127 килограммов пельменей или 97 килограммов сосисок. Почти столько же получится купить вареной колбасы.

Порция пельменей
Фото: Reijo Siponen/CC BY 2.0/flickr.com

Если закупаться просто мясом, то хватит на 89 килограммов говядины. А это всего лишь четвертая часть коровы. 

Можно купить 130 килограммов свинины, 221 килограмм окорочков, 85 килограммов - баранины. Если переводить деньги в шаурму, то получится около 236 порций. Их хватит на несколько месяцев, если есть по одной.

Зарплаты хватит на 42 обеда в ресторане на одного человека, а это полтора месяца не готовить дома. Либо можно приобрести 448 стаканчиков кофе. 

Какие непродовольственные товары можно купить на среднюю зарплату

В этой категории разгуляться на 42,6 тысячи рублей не получится, если, конечно, не покупать спички на все деньги. Кстати, хватит на 14,3 тысячи коробков, если тратить по одному в день, то уйдет 39 лет.

Также этих денег хватит на два шкафа, полтора дивана или 42 табурета для кухни. Либо можно стать владельцем 17 брюк или шести пальто.

Получится купить на выбор 23 джемпера или 335 пар носков, около 40 зонтов, 248 тюбиков зубной пасты. Если тратить деньги на тарелки, то их выйдет 364 - по одной на каждый день.

Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/flickr.com

Хватит на 216 флаконов шампуней, либо 352 тюбика крема для рук. 

Как развлечься на среднюю зарплату в Ростовской области

На зарплату можно сходить в кино, получится побывать на 142 сеансах. Либо можно выбрать 167 ужинов в ресторане.

Если воспользоваться каршерингом, то хватит на 88 часов поездок. А это сразу трое суток.

На среднюю зарплату  можно отдохнуть в аквапарке - это 23 дня с утра до вечера. Этих денег также хватит на 14 часов в бане.

А вот на покупку квартиры с такой зарплатой придется копить и очень долго. В среднем квадратный метр в Ростове стоит около 110 тысяч рублей. 

Комната
Фото: handslive/CC BY 2.0/flickr.com

А чтобы купить новую машину, жителю Ростовской области придется копить порядка девяти лет. 

Какая зарплата в Ростовской области

Как говорилось выше, средняя зарплата за год увеличилась на 12,8% и достигла 42,6 тысячи рублей. Самый большой рост оказался в сфере информации и связи - 26,3%, сотрудники получают около 60,8 тысячи рублей. 

Значительный прирост показали отрасли сельского и лесного хозяйства, животноводства, растениеводство и добычи полезных ископаемых, где зарплаты увеличились от 21,3 до 22,7%. Работникам платят от 39,9 до 55,4 тысячи рублей


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#Илья Протвинов#Зарплата#Деньги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика
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