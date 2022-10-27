Более 80% пассажиров в Ростовской области оплачивают проезд картой

Каждый день в Ростовской области совершается 300 тысяч поездок по безналичной оплате. Постоянно ведется работа по улучшению сервиса и вместе с этим расширяется география транспортного проекта.
В этих вопросах правительство работает с финансовыми структурами. Так, в этом году Сбер установил терминалы для оплаты в транспорте сразу в нескольких городах - Новочеркасске, Миллерово, Каменске-Шахтинском, Батайске, Донецке, Сальске и Чертково.
Безналичная оплата действует во всех видах транспорта, в том числе автобусах, трамваях, такси, троллейбусах. Оплатить картой можно и в пригородных поездах Южного и Северо-Кавказского округов.
Жители региона также успели оценить выгоду от безналичной оплаты. В Ростове стоимость проезда в автобусе составляет 30 рублей, это на два рубля дешевле, чем платить наличными деньгами.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что развитие безналичной инфраструктуры является одним из ключевых проектов Сбера. Это выгодно, как пассажирам, так и перевозчикам. Первые получают удобство, а вторые - увеличение собираемости выручки. Также компании получили возможность контролировать количество транспорта на линии за счет автоматизированной аналитики пассажиропотока.
"Оплату картой планируется внедрить во всех населенных пунктах области. Прорабатывается запуск единой карты жителя, включающей как безналичную оплату в транспорте, так и учет льготных категорий граждан, получение социальных выплат", - уточнил Руслан Салимов.
К примеру, в Ростове терминалы есть в каждом транспорте, а с начала года почти на треть увеличился парк бортов в регионе. Это запуск безналичных маршрутов в Новочеркасске, Миллерово, Каменске-Шахтинском, Батайске, Донецке, Сальске и Чертково. Этот список будет только увеличиваться.
Сейчас Ростов находится на пятом месте среди самых крупных городов по числу и объему безналичных транзакций. С января по октябрь количество совершенных поездок за год увеличилось на 15%. Больше всего их было в сентябре из-за начала учебного года.