Более 80% пассажиров в Ростовской области оплачивают проезд картой

К примеру, в Ростове терминалы есть в каждом транспорте, а с начала года почти на треть увеличился парк бортов в регионе. Это запуск безналичных маршрутов в Новочеркасске, Миллерово, Каменске-Шахтинском, Батайске, Донецке, Сальске и Чертково. Этот список будет только увеличиваться.