«Дело патологоанатома»: суд Новочеркасска перенес заседание на ноябрь

«При расследовании он не проверил сертификаты ни врачей, ни младшего персонала больницы. А ведь сертификат — это допуск к специальности. Именно медики делали в вену уколы моей жене, применяя недопустимые к сочетанию лекарственные препараты», - отмечает Вячеслав Лепетухин.