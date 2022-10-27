«Дело патологоанатома»: суд Новочеркасска перенес заседание на ноябрь

Собеседник рассказывает, что адвокат патологоанатома запросил документы, но они еще не пришли из Казани. Из-за этого заседание перенесли.
Напомним, что уголовное дело на патологоанатома Константина Ткача возбуждено из-за халатности. При вскрытии он не выполнил необходимые исследования. Это привело к невозможности определить причину смерти в больнице жительницы Новочеркасска Любови Лепетухиной.
«Уголовное дело в отношении смерти моей жены прекратили», - рассказывает Вячеслав Лепетухин.
Муж высказывает сомнения в квалификации следователя, который вел это дело.
«При расследовании он не проверил сертификаты ни врачей, ни младшего персонала больницы. А ведь сертификат — это допуск к специальности. Именно медики делали в вену уколы моей жене, применяя недопустимые к сочетанию лекарственные препараты», - отмечает Вячеслав Лепетухин.