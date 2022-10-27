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«Дело патологоанатома»: суд Новочеркасска перенес заседание на ноябрь

27 октября 07:05
Фото: pixabay.com/Emotions / wikimedia.org
Заседание суда, на котором рассматривается уголовное дело патологоанатома Константина Ткача, перенесено на 8 ноября, сообщил RostovGazeta потерпевший Вячеслав Лепетухин.

Собеседник рассказывает, что адвокат патологоанатома запросил документы, но они еще не пришли из Казани. Из-за этого заседание перенесли.

Напомним, что уголовное дело на патологоанатома Константина Ткача возбуждено из-за халатности. При вскрытии он не выполнил необходимые исследования. Это привело к невозможности определить причину смерти в больнице жительницы Новочеркасска Любови Лепетухиной.

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«Уголовное дело в отношении смерти моей жены прекратили», - рассказывает Вячеслав Лепетухин.

Муж высказывает сомнения в квалификации следователя, который вел это дело.

«При расследовании он не проверил сертификаты ни врачей, ни младшего персонала больницы. А ведь сертификат — это допуск к специальности. Именно медики делали в вену уколы моей жене, применяя недопустимые к сочетанию лекарственные препараты», - отмечает Вячеслав Лепетухин.

 

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