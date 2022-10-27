rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутаты «Единой России» подготовили справочник для мобилизованных на Дону

27 октября 08:11
Фото: rostov.er.ru
Александр Ищенко
Все о господдержке мобилизованных и членов их семей можно узнать из справочника, подготовленного фракцией донских единороссов и размещенном на сайте Заксобрания Ростовской области.

Депутаты донского парламента от фракции «Единая Россия» совместно с Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия» подготовили «Справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей».

Как сказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, идея подготовки такого справочника была в том, чтобы «доступно, наглядно и компактно изложить все те меры социальной поддержки, которыми вправе воспользоваться мобилизованные и члены их семей на территории Ростовской области. Мы объединили вместе и федеральные, и областные решения, принятые для мобилизованных и добровольцев — жителей Ростовской области, кто сегодня с оружием в руках выполняет свой воинский долг». Ведь поддержка мобилизованных и членов их семей — это «сегодня вопрос номер один в работе донского парламента».

К работе по подготовке справочника также были привлечены авторитетные специалисты и консультанты. Составители сочли необходимым указать в нем телефоны «горячих линий» и волонтёрских центров, где граждане смогут получить подробные разъяснения по отдельным вопросам, а при желании — включиться в оказание необходимой конкретной помощи семьям мобилизованных.

— Как выяснилось, такой справочник у нас в России первый. По инициативе первого заместителя Председателя Совета Федерации, Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрея Турчака справочник был рекомендован как образец для аналогичной работы в каждом регионе, — отметил спикер донского парламента. —  Мы будем регулярно обновлять справочник, потому что федеральное и областное законодательство время от времени меняется: дополняется, расширяется, конкретизируется. Мы будем эту работу вести постоянно. На наш взгляд, сегодня нет ничего важнее того, чтобы во всём поддерживать людей, которые защищают нашу страну и безопасность нашего Отечества.

Справочник размещён в электронном виде на сайте Законодательного Собрания Ростовской области и на сайте регионального отделения «Единой России». В электронном виде справочник будет передан во все организации, которые работают с мобилизованными и членами их семей. Ссылки на справочник опубликованы в официальных аккаунтах донского парламента в социальных сетях.

Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12