Депутаты «Единой России» подготовили справочник для мобилизованных на Дону

— Как выяснилось, такой справочник у нас в России первый. По инициативе первого заместителя Председателя Совета Федерации, Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрея Турчака справочник был рекомендован как образец для аналогичной работы в каждом регионе, — отметил спикер донского парламента. — Мы будем регулярно обновлять справочник, потому что федеральное и областное законодательство время от времени меняется: дополняется, расширяется, конкретизируется. Мы будем эту работу вести постоянно. На наш взгляд, сегодня нет ничего важнее того, чтобы во всём поддерживать людей, которые защищают нашу страну и безопасность нашего Отечества.