В среду, 26 октября, Комиссия федерации приняла решение исключить ГК «Донские казаки — ЮФУ» из Таганрога из числа участников Чемпионата России в сезоне 2022/2023, это решение касается и участия в Кубке России и Первенстве юниоров.
По словам гендиректора ФГР Льва Воронина, причиной этого стала систематическая невыплата зарплат игрокам клуба. Всего таких игроков восемь. Кроме того клуб обвиняют в нарушении прав спортсменов, а также невыплате страховых взносов и выдачу зарплат «в конвертах» через переводы карт физлиц.
Кроме того, по данным ФГР, суды признали нарушения трудовых прав игроков Юрия Сергеева и Дмитрия Чистобаева, а в Таганрогском городскому суде в настоящий момент рассматривают иски еще двух игроков к клубу.
В сообщении указано, что клубу также грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.
Напомним, ранее владелец футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», прославившегося долгами перед игроками, вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России.