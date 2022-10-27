По словам гендиректора ФГР Льва Воронина, причиной этого стала систематическая невыплата зарплат игрокам клуба. Всего таких игроков восемь. Кроме того клуб обвиняют в нарушении прав спортсменов, а также невыплате страховых взносов и выдачу зарплат «в конвертах» через переводы карт физлиц.