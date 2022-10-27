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Донских гандболистов исключили из Чемпионата России из-за долгов

27 октября 11:34
Фото: ГК «Донские казаки – ЮФУ» Таганрог
ГК «Донские казаки»
Гандбольный клуб «Донские казаки» из Таганрога не сможет участвовать в Чемпионате России из-за долгов, об этом рассказали в пресс-службе Федерации гандбола России.

В среду, 26 октября, Комиссия федерации приняла решение исключить ГК «Донские казаки — ЮФУ» из Таганрога из числа участников Чемпионата России в сезоне 2022/2023, это решение касается и участия в Кубке России и Первенстве юниоров.  

По словам гендиректора ФГР Льва Воронина, причиной этого стала систематическая невыплата зарплат игрокам клуба. Всего таких игроков восемь. Кроме того клуб обвиняют в нарушении прав спортсменов, а также невыплате страховых взносов и выдачу зарплат «в конвертах» через переводы карт физлиц.

Кроме того, по данным ФГР, суды признали нарушения трудовых прав игроков Юрия Сергеева и Дмитрия Чистобаева, а в Таганрогском городскому суде в настоящий момент рассматривают иски еще двух игроков к клубу.  

В сообщении указано, что клубу также грозит штраф в размере до полумиллиона рублей. 

Напомним, ранее владелец футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», прославившегося долгами перед игроками, вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России.

 

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#Надежда Пустяк#Спорт#Ростовская область#Таганрог#Суд#Зарплата
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