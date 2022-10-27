Достижения Севастополя включили в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

В 2018 году в пятом микрорайоне Камышовой бухты Севастополя заработал современный детсад «Акварель». Из воспитанников дошкольного учреждения сформировали 14 групп, включая и четыре ясельных. Объект был возведен в рамках действия федпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В детском саду разместили самую современную мебель и технику – интерактивные столы и доски, систему «Умный пол» для танцевальных упражнений. Прилегающая к садику территория поделена на спортивную и игровую зоны. В этом же микрорайоне появилось инновационное образовательное заведение – «Школа ЭКОТЕХ+», вмещающее тысячу учебных мест. В рамках современной учебной программы школьники будут постигать азы информационно-технологических и гуманитарных дисциплин.