Достижения Севастополя включили в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

Специалисты по социологии, политологии и журналистике работали с группами респондентов во всех регионах. Участники опросов в возрасте от 18 до 35 лет должны были назвать 15 событий, которые оказали приоритетное влияние на жизнь России в целом, а также вспомнить пять событий, значимых для конкретного региона. Об этом пишет tagilcity.ru.
Сегодня речь пойдет о Севастополе. Это город с впечатляющей историей, который может похвастаться большим количеством культурных и природных достопримечательностей. За минувшие 20 лет здесь произошло множество важных преобразований.
Весной 2014 года Севастополь вернулся в состав России, и в городе стартовало масштабное жилищное строительство, были отремонтированы дороги, возведен ряд образовательных заведений и медучреждений.
Благодаря запуску в городе всероссийской программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалось отремонтировать 400 километров дорожного полотна. За последние несколько лет были приведены в обновленный вид 74 объекта протяженностью 52 километра, включая и улицы. Кроме того, семь объектов из 18 были восстановлены в рамках заключенного со столичными властями соглашения.
Два года назад в Севастополе прошла реконструкция центральной улицы Большой Морской, площадей Лазарева и Ушакова. Ранее эти улицы не ремонтировались около 70 лет, практически со времен Великой Отечественной войны.
Все реставрационные работы проходили максимально исторично: были восстановлены архитектурные детали убранства из инкерманского камня, а за уличное освещение теперь отвечают копии старинных чугунных фонарей.
В городской больнице № 1 имени Пирогова шесть лет назад открылся региональный сосудистый центр. Специалисты современно оснащенного медучреждения лечат пациентов с обширными нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. После 2014 года, когда Севастополь был признан субъектом РФ, в корпусе больницы были проведены масштабные ремонтные работы.
В 2018 году в пятом микрорайоне Камышовой бухты Севастополя заработал современный детсад «Акварель». Из воспитанников дошкольного учреждения сформировали 14 групп, включая и четыре ясельных. Объект был возведен в рамках действия федпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В детском саду разместили самую современную мебель и технику – интерактивные столы и доски, систему «Умный пол» для танцевальных упражнений. Прилегающая к садику территория поделена на спортивную и игровую зоны. В этом же микрорайоне появилось инновационное образовательное заведение – «Школа ЭКОТЕХ+», вмещающее тысячу учебных мест. В рамках современной учебной программы школьники будут постигать азы информационно-технологических и гуманитарных дисциплин.