Достижения Тверской области вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Как сообщает tagilcity.ru, успехи Тверской области рассматриваются в рамках реализации национального проекта «20 главных событий России за 20 лет», который запустили медиахолдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ).
Респондентам из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет предлагают выбрать 15 наиболее важных для страны событий, а также вспомнить пять событий, оказавших влияние непосредственно на регион их проживания.
В Тверской области каждый год проводится всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер». Последние 10 лет молодежное мероприятие местные власти организуют на озере Селигер в Тверской области, недалеко от города Осташков. Форум «Селигер» стабильно остается значимым событием на уровне общественной жизни страны. Несколько раз форум посещал российский президент Владимир Путин, также почетными экспертами мероприятия в разные годы становились авторитетные политики, писатели, титулованные спортсмены.
В Твери был построен и введен в эксплуатацию пешеходный мост через реку Тьмаку. Строительство объекта стало одним из этапов создания кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».
В микрорайоне Южный заработала детская поликлиника, которая способна обслуживать 12 тысяч несовершеннолетних пациентов. Медучреждение занимает здание площадью три тысячи квадратных метров. Помимо стандартного штатного персонала, в больнице работают врачи узкой специализации. Также пациентов ждут кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, профилактики, лаборатория, отделения физиотерапии, функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, хирургический блок. Для удобства посетителей в поликлинике появились кабинет развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления младенцев.
Уже два года в Твери ведется реализация транспортной реформы. К настоящему моменту на 85 маршрутов ежедневно выходят 5000 единиц транспорта. Для удобства пассажиров общественного транспорта власти города внедрили мобильное приложение «Волга». Были разработаны несколько видов абонементов, которые отличаются числом возможных поездок. Льготный проезд доступен при оформлении социальной карты горожанина, такая карта действует в общественном транспорте Твери и Калининского района.
В 2021 году в Твери заработали пункты проката велосипедов и самокатов. В городе действует 55 парковочных точек, где можно взять напрокат велосипед. Помимо велошеринга в городе широко распространен и кикшеринг — прокат самокатов и электросамокатов, который курируется международной шеринговой платформой BusyFly.