Достижения Тверской области вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Уже два года в Твери ведется реализация транспортной реформы. К настоящему моменту на 85 маршрутов ежедневно выходят 5000 единиц транспорта. Для удобства пассажиров общественного транспорта власти города внедрили мобильное приложение «Волга». Были разработаны несколько видов абонементов, которые отличаются числом возможных поездок. Льготный проезд доступен при оформлении социальной карты горожанина, такая карта действует в общественном транспорте Твери и Калининского района.