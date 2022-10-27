«Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту

ЕР уже не раз отправляла в зону боевых действий вещи, которые могут пригодиться участникам СВО, в виде спецсредств, техники и различной экипировки, которой не хватает военным. По его словам, партия не только оказывает гуманитарную помощь мирным жителям, но и поддерживает военные подразделения в зоне СВО. Это российская армия, народная милиция ЛДНР и батальоны добровольцев.
Накануне руководителем центрального исполкома партии Александром Сидякиным была передана 100-й бригаде техника в виде коптеров и генераторов. Турчак выразил благодарность своим коллегам, бизнесу и общественным организациям, которые своими действиями поддерживают участников СВО.
Партия с первых дней спецоперации помогает людям, проживающим в зоне боевых действий. Региональными отделениями ЕР отправлено туда уже свыше 13,5 тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе более 700 тонн составили различные медикаменты.
С начала спецоперации на территории Украины «Единой Россией» собрано более 500 миллионов рублей пожертвований. Деньги отдавали как физические, так и юридические лица. Люди горячо откликнулись на призыв партии помочь чем можно находящимся в зоне СВО. На них были закуплены продукты, средства реабилитации для инвалидов, детские вещи и предметы первой необходимости. Все это может пригодиться людям, которые проживают на данной территории.
По данным сайта партии ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях открыто свыше 40 гуманитарных центров партии. В том числе из 15 открытых в ДНР 10 находятся в разрушенном Мариуполе. Также в ряде регионов можно получить юридическую и психологическую помощь в партийных центрах всем, кто в ней нуждается. Открыты досуговые центры для детей. С 26 сентября в открытых при региональных общественных приемных центрах поддержки могут получить помощь члены семей военнослужащих, которых мобилизовали для участия в СВО. Сегодня у них может возникать немало вопросов самого разного характера.