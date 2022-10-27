«Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту

По данным сайта партии ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях открыто свыше 40 гуманитарных центров партии. В том числе из 15 открытых в ДНР 10 находятся в разрушенном Мариуполе. Также в ряде регионов можно получить юридическую и психологическую помощь в партийных центрах всем, кто в ней нуждается. Открыты досуговые центры для детей. С 26 сентября в открытых при региональных общественных приемных центрах поддержки могут получить помощь члены семей военнослужащих, которых мобилизовали для участия в СВО. Сегодня у них может возникать немало вопросов самого разного характера.