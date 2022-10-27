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Эксперт рассказал, как рационально инвестировать сбережения россиянам

27 октября 08:16
Фото: piqsels.com
В настоящее время лучше всего вкладывать средства в недвижимость и в облигации крупных отечественных предприятий. Такие советы дал россиянам финансовый эксперт маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT, эксперт посоветовал инвестировать средства в облигации крупных российских компаний, поскольку они на данный момент сильно упали в цене. Что касается долгосрочных инвестиций, то лучший вариант вложений — покупка недвижимости. При этом, лучше вкладывать деньги в жилье на финальной стадии его строительства.

Эксперт предупредил, что при инвестировании нужно быть готовым к тому, что любое вложение — это риск. Поэтому нельзя тратить на это последние деньги, и тем более брать кредиты.

#Общество
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