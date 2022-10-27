Эксперт рассказал, как рационально инвестировать сбережения россиянам

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT, эксперт посоветовал инвестировать средства в облигации крупных российских компаний, поскольку они на данный момент сильно упали в цене. Что касается долгосрочных инвестиций, то лучший вариант вложений — покупка недвижимости. При этом, лучше вкладывать деньги в жилье на финальной стадии его строительства.