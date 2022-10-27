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Эксперты ИРИ назвали основные достижения Ставрополья за последние 20 лет

27 октября 11:58
Медиахолдинг 1MI и эксперты из Института развития интернета в рамках проекта «20 главных событий России за 20 лет» выявляют основные моменты современной истории, которые во многом определили жизнь современной молодежи. Участники фокус-групп в возрасте 18 — 35 лет отвечают на вопросы исследователей.

Сегодня эксперты ИРИ делятся результатами опроса жителей Ставрополья. За последние 20 лет в развитии региона произошел существенные рывок, передает издание newstracker.ru.

В Ставропольском крае находится крупнейший ветропарк в России. За полтора года здесь появились 4 ветровые электростанции (ВЭС), которые поставляют электричество на федеральный оптовый рынок. Планируется, что мощность всех запущенных ВЭС к 2024 году составит 983 МВт.

В настоящее время идет активное благоустройство городов Кавказских Минвод. В последние три года начали строить школу в Кисловодске, открыли детский сад и физкультурно-оздоровительный центр. Реализация всех этих проектов обошлась в 4,2 миллиарда рублей. До 2026 года в инфраструктуру этого региона планируют вложить еще 50 миллиардов рублей.

В жилкомплексе «Белый берег» открыли новую поликлинику. Площадь ее помещений составляет около 18 000 квадратных метров. Медучреждение может принимать 850 пациентов за одну смену. Еще 25 новых медицинских организаций планируют открыть в Ставрополье в ближайшие годы.

В Кочубеевском округе идет реконструкция самого крупного в стране сельского стадиона «Урожай». Объект появился еще в 80-е годы. Планируется, что после реконструкции здесь будет футбольное поле, покрытое искусственным газоном. Также стадион оборудуют беговыми дорожками и полосой препятствий для сдачи нормативов ГТО.

В новом жилкомплексе «Солнечный круг» открылась самая крупная в Ставрополье школа, где сформировали 14 первых классов на 1550 учеников. В здании нового образовательного учреждения расположен актовый зал, рассчитанный на 600 зрителей. Также в школе есть современная библиотека и 3 спортзала, общая площадь которых составляет 1200 квадратных метров. В этом учебном заведении созданы все условия для инклюзивного обучения.

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