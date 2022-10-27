Эксперты ИРИ назвали основные достижения Ставрополья за последние 20 лет

В настоящее время идет активное благоустройство городов Кавказских Минвод. В последние три года начали строить школу в Кисловодске, открыли детский сад и физкультурно-оздоровительный центр. Реализация всех этих проектов обошлась в 4,2 миллиарда рублей. До 2026 года в инфраструктуру этого региона планируют вложить еще 50 миллиардов рублей.