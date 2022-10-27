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Госэкспертиза одобрила строительство завода цинковых белил на западе Ростова

27 октября 08:26
Фото: Daniel Case/CC BY SA 3.0/wiki
Главное управление госэкспертизы одобрило строительство завода цинковых белил «Эмпилс-цинк» неподалеку от их лакокрасочного завода, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 27 октября, опубликовали положительное заключение по проекту строительства завода по производству цинковых белил «Эмпилс-Цинк» в западной промзоне Ростова в 1-м Машиностроительном переулке. Сам завод будет располагаться на участке 21И, здесь же в строении № 21 расположен лакокрасочный завод «Эмпилс», который вызывал недовольство и беспокойство ростовчан, проживающих в ЖК в 1,5 километрах от промзоны. Жители опасаются, что запахи и продукты производства химической промышленности могут оказать влияние на их состояние здоровья и личный комфорт в период сезонных ветров.

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Экспертной организацией выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», а техническими заказчиками ООО «Лидер», «Донпромпроект», а также ООО «Инжкомплекс». Сроки строительства пока остаются неизвестными, однако уже весной состоялись общественные обсуждения, а до того компания представила оценку влияния своей деятельности на окружающую среду. 

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