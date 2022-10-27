В четверг, 27 октября, опубликовали положительное заключение по проекту строительства завода по производству цинковых белил «Эмпилс-Цинк» в западной промзоне Ростова в 1-м Машиностроительном переулке. Сам завод будет располагаться на участке 21И, здесь же в строении № 21 расположен лакокрасочный завод «Эмпилс», который вызывал недовольство и беспокойство ростовчан, проживающих в ЖК в 1,5 километрах от промзоны. Жители опасаются, что запахи и продукты производства химической промышленности могут оказать влияние на их состояние здоровья и личный комфорт в период сезонных ветров.