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Миражи, привидения и растения-мутанты: самые мистические места Ростова

27 октября 03:03
Фото: Суркова Галина/CC BY-SA 3.0 / Яндекс.Карты
Памятник стачке 1902 года, арх. Петр Ибалаков, ск. Анатолий Скнарин

Краевед Багдыков рассказал о самых мистических местах Ростова

Почему-то людям свойственно верить в мистику, ждать чудес. В нашем городе даже проводятся экскурсии по мистическим местам Ростова. О самых известных - штатный краевед RostovGazeta Георгий Багдыков.

Мираж фата-моргана

Оказывается, в Ростове есть место, с которым связана фата-моргана. Это место хорошо известно ростовчанам, так как речь идет о памятнике Стачке 1902 года. Это сложное природное явление в атмосфере, состоящее из нескольких миражей, при котором отдаленные объекты видны с различными искажениями.

Другими словами, именно возле памятника Стачке 1902 года ростовчане видят миражи. Кстати, 7 января 2017 года фата-моргану наблюдали жители Западного микрорайона Ростова. Тогда, в туманную погоду, многим ростовчанам казалось, что гигантская тень памятника Стачке 1902 года нависла над городом.

Кстати, помню, что особо впечатлительные ростовчане тогда писали в социальных сетях, что мираж, связанный с памятником Стачке, является дурным предзнаменованием. Но тот, кто захочет увидеть дурные символы и знаки в чем-либо, обязательно их увидит.

Так что и в двадцать первом веке гениальное творение известного ростовского скульптора Анатолия Андреевича Скнарина продолжает будоражить воображение ростовчан.

Памятник стачке 1902 года, арх. Петр Ибалаков, ск. Анатолий Скнарин
Фото: Яндекс.Карты

Зеленый остров

С Зеленым островом в нашем городе тоже связано немало мистических историй. Говорят о том, что остров − это аномальная зона, где изменяется время и пространство, где растут растения-мутанты. Мол, на острове находится некий черный камень, который меняет время и пространство. И, дескать, если прикоснуться к нему, то можно увидеть свое будущее. Но не каждому дано встретить этот камень. Лишь только избранным удалось столкнуться с ним. Красивая легенда, не правда ли? Особенно для туристов.

А еще в народе ходят легенды о том, что на острове собираются язычники и колдуны, мистики и эзотерики, что сюда когда-то упала летающая тарелка и именно ее или некую секретную лабораторию охранял полк НКВД в годы Великой Отечественной войны.

На самом деле солдаты и офицеры 230-го полка НКВД защищали Ростов и прикрывали отступление Красной армии. В память о героической обороне Зеленого острова на его территории, недалеко от понтонной переправы, был установлен мемориал в честь воинов полка войск НКВД СССР. Надпись на нем гласит: «Здесь на Зеленом острове 21−29 ноября 1941 г. сражались солдаты 230-го стрелкового полка войск НКВД, удерживая плацдарм для нанесения контрудара по фашистским захватчикам при освобождении г. Ростова-на-Дону в 1941 году. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ ОТЧИЗНЫ!»

Памятник солдатам 230 полка НКВД на о-ве Зеленом
Фото: Яндекс.Карты

Казалось бы, все понятно. Но нет. До сих пор невероятные легенды, связанные с Зеленым островом, живут в народе.

Помню, как в девяностые годы минувшего столетия я встречал на острове неких странных людей, экстрасенсов или эзотериков, которые расхаживали с какими-то рамками, совершали только им ведомые обряды. В те годы интерес к мистике был довольно высок как у прессы, так и у обычных граждан.

Но и сегодня некоторые даже сравнивают тайны острова с секретом Бермудского треугольника. И это неплохо. Ведь эти легенды могли бы привлечь туристов в наш город и на Зеленый остров.

Кстати, у Зеленого острова интересная история. И связана она с городом Нахичеванью-на-Дону. Более того, когда-то этот остров называли и обозначали на картах не только как Зеленый, но и как Нахичеванский. Так и писали: «Нахичеванский (Зеленый) остров».

Типичная местность в центре Зеленого острова
Фото: Коростилева С.А./CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org

Домовые Нахичевани

Всем известно, что в замках Великобритании живут призраки и домовые. Если вы побываете на экскурсии, посвященной мистическому Ростову, то вам могут рассказать, что и в нахичеванских старинных особняках обитают домовые, которые могут пугать непрошеных гостей.

Говорят, что даже в Нахичеванском театре, нынешнем Молодежном академическом театре, тоже обитает привидение. Мол, это дух актера, который работал в этом театре и умер, едва успев уйти после выступления со сцены за кулисы. С тех пор он иногда появляется, чтобы предупредить актеров о неприятностях, оберегает их от несчастных случаев и всевозможных травм.

Нахичеванский городской театр в 1898 году
Фото: vk.com/Твой Ростов / pastvu.com

Все эти истории пробуждают интерес людей к своему прошлому. Пусть каждый выбирает для себя − верить в мистику или нет. 

Георгий Багдыков

#Анна Петрова#Общество
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