С Зеленым островом в нашем городе тоже связано немало мистических историй. Говорят о том, что остров − это аномальная зона, где изменяется время и пространство, где растут растения-мутанты. Мол, на острове находится некий черный камень, который меняет время и пространство. И, дескать, если прикоснуться к нему, то можно увидеть свое будущее. Но не каждому дано встретить этот камень. Лишь только избранным удалось столкнуться с ним. Красивая легенда, не правда ли? Особенно для туристов.