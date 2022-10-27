Мираж фата-моргана
Оказывается, в Ростове есть место, с которым связана фата-моргана. Это место хорошо известно ростовчанам, так как речь идет о памятнике Стачке 1902 года. Это сложное природное явление в атмосфере, состоящее из нескольких миражей, при котором отдаленные объекты видны с различными искажениями.
Другими словами, именно возле памятника Стачке 1902 года ростовчане видят миражи. Кстати, 7 января 2017 года фата-моргану наблюдали жители Западного микрорайона Ростова. Тогда, в туманную погоду, многим ростовчанам казалось, что гигантская тень памятника Стачке 1902 года нависла над городом.
Кстати, помню, что особо впечатлительные ростовчане тогда писали в социальных сетях, что мираж, связанный с памятником Стачке, является дурным предзнаменованием. Но тот, кто захочет увидеть дурные символы и знаки в чем-либо, обязательно их увидит.
Так что и в двадцать первом веке гениальное творение известного ростовского скульптора Анатолия Андреевича Скнарина продолжает будоражить воображение ростовчан.
Зеленый остров
С Зеленым островом в нашем городе тоже связано немало мистических историй. Говорят о том, что остров − это аномальная зона, где изменяется время и пространство, где растут растения-мутанты. Мол, на острове находится некий черный камень, который меняет время и пространство. И, дескать, если прикоснуться к нему, то можно увидеть свое будущее. Но не каждому дано встретить этот камень. Лишь только избранным удалось столкнуться с ним. Красивая легенда, не правда ли? Особенно для туристов.
А еще в народе ходят легенды о том, что на острове собираются язычники и колдуны, мистики и эзотерики, что сюда когда-то упала летающая тарелка и именно ее или некую секретную лабораторию охранял полк НКВД в годы Великой Отечественной войны.
На самом деле солдаты и офицеры 230-го полка НКВД защищали Ростов и прикрывали отступление Красной армии. В память о героической обороне Зеленого острова на его территории, недалеко от понтонной переправы, был установлен мемориал в честь воинов полка войск НКВД СССР. Надпись на нем гласит: «Здесь на Зеленом острове 21−29 ноября 1941 г. сражались солдаты 230-го стрелкового полка войск НКВД, удерживая плацдарм для нанесения контрудара по фашистским захватчикам при освобождении г. Ростова-на-Дону в 1941 году. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ ОТЧИЗНЫ!»
Казалось бы, все понятно. Но нет. До сих пор невероятные легенды, связанные с Зеленым островом, живут в народе.
Помню, как в девяностые годы минувшего столетия я встречал на острове неких странных людей, экстрасенсов или эзотериков, которые расхаживали с какими-то рамками, совершали только им ведомые обряды. В те годы интерес к мистике был довольно высок как у прессы, так и у обычных граждан.
Но и сегодня некоторые даже сравнивают тайны острова с секретом Бермудского треугольника. И это неплохо. Ведь эти легенды могли бы привлечь туристов в наш город и на Зеленый остров.
Кстати, у Зеленого острова интересная история. И связана она с городом Нахичеванью-на-Дону. Более того, когда-то этот остров называли и обозначали на картах не только как Зеленый, но и как Нахичеванский. Так и писали: «Нахичеванский (Зеленый) остров».
Домовые Нахичевани
Всем известно, что в замках Великобритании живут призраки и домовые. Если вы побываете на экскурсии, посвященной мистическому Ростову, то вам могут рассказать, что и в нахичеванских старинных особняках обитают домовые, которые могут пугать непрошеных гостей.
Говорят, что даже в Нахичеванском театре, нынешнем Молодежном академическом театре, тоже обитает привидение. Мол, это дух актера, который работал в этом театре и умер, едва успев уйти после выступления со сцены за кулисы. С тех пор он иногда появляется, чтобы предупредить актеров о неприятностях, оберегает их от несчастных случаев и всевозможных травм.
Все эти истории пробуждают интерес людей к своему прошлому. Пусть каждый выбирает для себя − верить в мистику или нет.
Георгий Багдыков