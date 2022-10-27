Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД выступил заказчиком аукциона для поиска подрядчика, который выполнит крупный заказ на изготовление регистрационных знаков транспортных средств в Республику Крым и Ростовскую область. Стоимость контракта составляет более 138,8 миллиона рублей.
Согласно данным заявки, получателями знаков станут МВД по Республике Крым и ГУ МВД РФ по Ростовской области, которым необходимо будет направить 502 тысячи пластин регистрационных знаков с нанесенным кодом региона.
В техническом задании не указано, как будут распределяться эти партии. Однако сказано, что поставку номеров необходимо производить в течение 20 дней с момента получения заявки. Контракт будет действовать с момента подписания до конца текущего календарного года.
Претенденты на контракт смогут подать заявку до 3 ноября, а победителя объявят спустя пять дней. Информация будет уточняться.
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