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На автомобильные номера для МВД в Крыму и Ростове потратят 138,8 миллионов рублей

27 октября 11:58
Фото: 1MI
Центр обеспечения МВД закупит 502 тысячи номерных знака для автомобилей Крыма и Ростовской области, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД выступил заказчиком аукциона для поиска подрядчика, который выполнит крупный заказ на изготовление регистрационных знаков транспортных средств в Республику Крым и Ростовскую область. Стоимость контракта составляет более 138,8 миллиона рублей. 

Согласно данным заявки, получателями знаков станут МВД по Республике Крым и ГУ МВД РФ по Ростовской области, которым необходимо будет направить 502 тысячи пластин регистрационных знаков с нанесенным кодом региона.

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В техническом задании не указано, как будут распределяться эти партии. Однако сказано, что поставку номеров необходимо производить в течение 20 дней с момента получения заявки. Контракт будет действовать с момента подписания до конца текущего календарного года. 

Претенденты на контракт смогут подать заявку до 3 ноября, а победителя объявят спустя пять дней. Информация будет уточняться. 

Ранее в Ростове устроили склад потерянных номеров автомобилей после сильного ливня.

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