На повышение зарплат медикам Ростовская область получит 1,37 млрд рублей в 2022 году

Между тем в документах указано, что соседний Краснодарский край получит 1,9 миллиарда, Ставрополье около 900 миллионов рублей, Волгоградская область — более 798 миллионов рублей, Крым — 598 миллионов, а меньше всех средств на юге России получит Республика Калмыкия, которой направят всего 89,2 миллиона рублей.