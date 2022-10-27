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На повышение зарплат медикам Ростовская область получит 1,37 млрд рублей в 2022 году

27 октября 08:29
Фото: donland.ru
Машина скорой помощи в Ростовской области
Фонды ОМС Ростовской области получат более 1,3 миллиарда рублей в качестве поддержки из резервного фонда кабмина, данные об этом появились на портале федерального правительства.

На днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому из резервного фонда будет выделено более 58,5 миллиарда рублей. Их получателями станут 85 субъектов Российской Федерации. 

Причиной такого решения стал рост среднемесячной зарплаты на 11,5%, который потребует увеличения зарплат работников здравоохранения. Теперь региону направят более 1,3 миллиарда рублей на эти цели. 

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Между тем в документах указано, что соседний Краснодарский край получит 1,9 миллиарда, Ставрополье около 900 миллионов рублей, Волгоградская область — более 798 миллионов рублей, Крым — 598 миллионов, а меньше всех средств на юге России получит Республика Калмыкия, которой направят всего 89,2 миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области выяснили, что самые высокие показатели среднемесячной зарплаты оказались в сфере информации и связи.

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#Надежда Пустяк#Здравоохранение#Ростовская область#Краснодарский край#Общество
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