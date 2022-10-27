В Ростовской области будут судить бывшего начальника колонии ФКУ ИК-14 и его заместителя. Их обвиняют в растрате имущества. Следствие полагает, что с декабря 2021 года по январь 2022 года руководитель учреждения благодаря посредничеству своего заместителя совершил хищение вверенного ему казенного имущества. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.
Сообщается, что один из обвиняемых полностью признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее в Ростовской области у сотрудницы администрации села конфисковали три участка.