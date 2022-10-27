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Начальник колонии и его зам пойдут под суд в Ростовской области за растрату имущества

27 октября 17:17
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить начальника колонии и его заместителя, их обвиняют в растрате имущества, сообщает Следственный комитет России по региону.

В Ростовской области будут судить бывшего начальника колонии ФКУ ИК-14 и его заместителя. Их обвиняют в растрате имущества. Следствие полагает, что с декабря 2021 года по январь 2022 года руководитель учреждения благодаря посредничеству своего заместителя совершил хищение вверенного ему казенного имущества. Сумма  ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

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Сообщается, что один из обвиняемых полностью признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее в Ростовской области у сотрудницы администрации села конфисковали три участка.

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