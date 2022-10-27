В Ростовской области будут судить бывшего начальника колонии ФКУ ИК-14 и его заместителя. Их обвиняют в растрате имущества. Следствие полагает, что с декабря 2021 года по январь 2022 года руководитель учреждения благодаря посредничеству своего заместителя совершил хищение вверенного ему казенного имущества. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.