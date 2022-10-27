В соцсети «ВКонтакте» распространилось видео, в котором местная жительница показывает свою находку — дремлющего снегиря. Птица, съевшая забродившие ягоды, опьянела и не может двигаться и улететь, а потому в любой момент может стать добычей бродячих животных или погибнуть под колесами автомобиля.