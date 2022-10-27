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Наелся и спит: орнитолог посоветовал ростовчанам забирать домой пьяных от ягод птиц

27 октября 10:07
Фото: Это Ростов, детка! Типичный РОСТОВ-НА-ДОНУ
Снегирь объелся ягод в Ростове

Орнитолог рассказал жителям Ростова, как помочь протрезветь пьяным птицам

В Ростове жителям рассказали, что следует делать, если они встретят на улицах опьяневших птиц, сообщения появились в соцсетях.

В соцсети «ВКонтакте» распространилось видео, в котором местная жительница показывает свою находку — дремлющего снегиря. Птица, съевшая забродившие ягоды, опьянела и не может двигаться и улететь, а потому в любой момент может стать добычей бродячих животных или погибнуть под колесами автомобиля. 

Тем временем орнитологи рекомендуют ростовчанам помогать опьяневшим птицам и советуют выполнять функцию вытрезвителя — забирать пичуг домой и ждать, пока она протрезвеет. 

«Когда придет в себя, можно поить водичкой и предложить корм. А дальше, как только она встанет на крыло, отпустить», — цитирует орнитолога одно из городских сообществ.

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Между тем ростовчане отнеслись к этой рекомендации со скептицизмом. 

«Вообще, стоит взять за правило, не брать в руки птиц, так как отличить больна она или пьяна невозможно», — заметил один из местных жителей.

«Будьте вежливы, дайте птичкам опохмелиться!», — пошутили горожане. 

Напомним,  ранее в Ботаническом саду нашли очаг массовой гибели грачей.

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