В соцсети «ВКонтакте» распространилось видео, в котором местная жительница показывает свою находку — дремлющего снегиря. Птица, съевшая забродившие ягоды, опьянела и не может двигаться и улететь, а потому в любой момент может стать добычей бродячих животных или погибнуть под колесами автомобиля.
Тем временем орнитологи рекомендуют ростовчанам помогать опьяневшим птицам и советуют выполнять функцию вытрезвителя — забирать пичуг домой и ждать, пока она протрезвеет.
«Когда придет в себя, можно поить водичкой и предложить корм. А дальше, как только она встанет на крыло, отпустить», — цитирует орнитолога одно из городских сообществ.
Между тем ростовчане отнеслись к этой рекомендации со скептицизмом.
«Вообще, стоит взять за правило, не брать в руки птиц, так как отличить больна она или пьяна невозможно», — заметил один из местных жителей.
«Будьте вежливы, дайте птичкам опохмелиться!», — пошутили горожане.
Напомним, ранее в Ботаническом саду нашли очаг массовой гибели грачей.