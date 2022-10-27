Новый пакет РКО «Бизнес комфорт» запустил банк ЗЕНИТ

Банк расширил свою продуктовую линейку, в новом пакете предусмотрены без комиссий 50 онлайн-платежей и переводы физлицам на сумму до 300 тысяч рублей.

Также в тарифе есть одна корпоративная карта, включено информирование через смс. А на остаток по счету будут начислять до 2% годовых.

Оплата за обслуживание каждый месяц составит 3990 рублей. Если заплатить сразу за год, то дадут скидку в размере 25%.

Кроме того, можно подключить опцию ВЭД «Альтернатива» по сниженной стоимости — 1000 рублей.

Руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков прокомментировал запуск нового пакета услуг расчетно-кассового обслуживания. Он рассказал, что сейчас бизнесменам нужен более широкий перечень услуг, чем обычные условия.

«Особенно это касается участников, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Благодаря опции ВЭД „Альтернатива“ клиенты будут экономить на комиссиях во время операций в дружественных валютах», — отметил Дмитрий Дьяков.