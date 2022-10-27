ОСАГО по-ирански: ВСК рассчитала стоимость полиса для иранских авто

Размер премии по ОСАГО зависит от нескольких ключевых факторов – это возраст и стаж автовладельца, город проживания, мощность двигателя. Так, для 35-летнего москвича с 10-летним водительским стажем стоимость полиса для иранского авто (коэффициент мощности – 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей (КБМ – 0,46). А вот водитель, часто попадающий в ДТП должен, будет заплатить за страхование уже 49,9 тыс. рублей (КБМ – 3,92). А операторы каршеринга или прокатные компании должны будут заплатить за страховку 95,4 тыс. рублей.