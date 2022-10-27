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ОСАГО по-ирански: ВСК рассчитала стоимость полиса для иранских авто

27 октября 00:00
Фото: pxhere.com
В ближайшее время российский автопарк может пополниться бюджетными легковыми автомобилями иранского производства - Iran Khodro и Saipa Shahin.

Старт продаж некоторых моделей в РФ запланирован на весну 2023 года[1], предположительно, производство автомобилей для России будет запущено в Армении[2]. Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, какую стоимость будет иметь полис ОСАГО для владельцев иранских авто.

Размер премии по ОСАГО зависит от нескольких ключевых факторов – это возраст и стаж автовладельца, город проживания, мощность двигателя. Так, для 35-летнего москвича с 10-летним водительским стажем стоимость полиса для иранского авто (коэффициент мощности – 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей (КБМ – 0,46). А вот водитель, часто попадающий в ДТП должен, будет заплатить за страхование уже 49,9 тыс. рублей (КБМ – 3,92). А операторы каршеринга или прокатные компании должны будут заплатить за страховку 95,4 тыс. рублей.

Пока перспективы спроса на иранские автомобили в России до конца не ясны. Скорее всего, данные автомобили будут широко применяться в такси в качестве альтернативы популярными корейским маркам. При этом, возможность массового распространения авто иранских брендов будет зависеть от стабильности поставок запасных частей для обслуживания этих автомобилей.

 

#Марина Колодкина
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