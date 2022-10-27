Ростовчане заявили о плесени и плохой инфраструктуре в жилкомплексах «Югспецстроя»

Компания «Югспецстрой» реализует сразу несколько жилищных проектов в Ростове-на-Дону, но довольны ими остаются далеко не все, хотя есть и те, кого все устраивает . Местные жители оставляют свои отзывы в Интернете по поводу принадлежащих организации жилкомплексов.

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