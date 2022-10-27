Компания занимается строительством жилкомплекса «Театрал», о котором уже есть отзывы. Строительные работы по возведению высотки ведут в центре города.
«Пока это стройка, только в начале пути. Но в перспективе огромные проблемы с парковкой обеспечены. Вокруг бизнес-центр и Ростовводоканал с паркующимся персоналом. Жилье — элитней некуда», — отмечают горожане.
«Квартиры по заоблачным ценам на маленьком клочке земли. Парковок нет, Горького — Театральный постоянно перегружены. Рядом еще другие жилкомплексы и все это превращает центр города в ад», — жалуются местные жители.
Этот проект компания называет эко-кварталом, который задает новый стандарт комфортной среды для каждого. Но местным жителям так не показалось и они увидели стандартные проблемы в подобных ЖК.
«Строят очередной человейник… Грустно, что лепят дома без инфраструктуры, дорог должной пропускной способности и парковок», — заявляют пользователи.
«Постоянный шум от стройки. Отключают воду и электричество день через день. Но это все мелочи. Отсутствие парковочных мест и узенькая улочка, чтобы доехать в муравейник, оставляют желать лучшего. И расширять улицу не планируют», — пишут в Интернете ростовчане.
Были также и положительные отзывы.
«Дома отличного качества. Надежное армирование монолита. Место ровное. Большой паркинг», — заявляют горожане.
Застройщик пишет, что это жилой комплекс бизнес-класса, расположенный возле Парка Островского. В Интернете про него оставили 73 отзыва.
«Хорошее расположение дома, но совсем не бизнес, как пишет застройщик. Еще странно, что весь дом из газоблоков, включая мокрые зоны. Цены на квартиры завышены. Также при расчете квартир включают всю площадь балконов (без коэффициентов)», — жалуются ростовчане.
«Особенно умиляет то, что там, где на картинках благоустроенные скверы, деревья, на самом деле — частные дома», — пишут ростовчане.
Что касается положительных отзывов, то людям нравится сам район, где находится комплекс.
«В пешей доступности парк, остановки, продуктовые магазины, недалеко от проспекта Шолохова. Закрытый двор — огромный плюс. Наличие подземной парковки. Большая детская площадка», — говорится в отзывах.
По информации застройщика, это жилой комплекс комфорт класса на улице Штахановского. А действительно ли он комфортный для проживания, ответили ростовчане в Интернете.
«Интересный дом получился, прям за школой с прекрасным видом на рощу и Северный. Понятные планировки. Удобный заезд, огорожен. Магазины в шаговой близости», — хвалят его горожане.
«Это один дом со своей крошечной территорией. Парадная в хламе уже, лестница и лифт тоже. Похоже жильцы пытаются поскорее сделать так, чтоб их дом не отличался от соседних гостинок…», — начали возмущаться другие ростовчане.
«Планировки нормальные только в студиях. В двушках кухня вообще в прихожей, меньше пяти „квадратов“. Двора нет от слова совсем, поставили дом на пятачок. Цена квадрата при всех условиях изначально была высокой», — остались недовольны жильцы.
Всего об этом жилкомплексе оставили более 60 отзывов, некоторые из которых негативные. В том числе из-за громкого шума в квартирах.
«Ужасно шумно, ездят поезда постоянно, их очень хорошо слышно выше второго этажа», — заявляют горожане.
«Отвратительный ЖК, лестничная клетка без плитки, боковой вход весь в плесени, и так же без плитки. Подъем с другой стороны слишком крутой, неудобно просто идти, не говоря уже о колясках», — заявляют жильцы.
«Хороший ЖК, есть подземная парковка, отличное расположение, игровая площадка присутствуют, хоть и небольшая», — хвалят его другие ростовчане.
Некоторые жители города жалуются на высокие цены квартир в ЖК и отсутствие парковок.
«Цены для депутатов», — заявляют ростовчане.
«Отсутствие парковок, дома очень близко друг к другу, нет деревьев. Площадка для детей и зоны отдыха очень очень маленькие», — высказывают свое мнение жильцы.
«Удобный район, есть немного частного сектора, а самое главное неподалеку в двух шагах есть очень большой лес. Каждый день вы будете получать большой заряд свежего воздуха», — пишут оказавшиеся в восторге ростовчане.
Согласно данным системы СПАРК, компания «Югспецстрой» зарегистрирована в Ростове на улице 1-й Конной Армии, д. 13В стр. 2. В 2021 году убыток составил 8,7 миллиона рублей, хотя в 2020 году была прибыль в 707 тысяч.
В системе указано, что в компании числятся семь сотрудников. Она была зарегистрирована шесть лет назад.
Организация также была ответчиком в трех судебных разбирательствах на сумму 9,7 миллиона рублей.