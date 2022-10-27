Почти тысяча жителей области открыли свое дело при поддержке службы занятости региона

В областном правительстве сообщили, что специалисты центров внимательно относятся к каждому обращению. Многие безработные проходят профориентационное тестирование на наличие предпринимательских способностей. Если таковые имеются, то они вправе воспользоваться помощью при составлении бизнес-плана и сбору всех необходимых информационных и справочных материалов. При необходимости они могут пройти и профессиональное обучение, где расширят свои познания в менеджменте предпринимательской деятельности, основах предпринимательства и так далее.
Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков пояснил, что, как правило, при открытии собственного дела граждане выбирают наиболее популярные сферы.
— К таким сферам можно отнести общественное питание, оптовую и розничную торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь и другие. Причем воспользоваться данной услугой могут граждане, которые состоят на учете в центре занятости и имеют статус безработного, — рассказал Андрей Пучков.
Кстати, получить образовательные и консультационные услуги по вопросам ведения предпринимательской деятельности можно и в региональных центрах «Мой бизнес», которые сотрудничают с центрами занятости населения в рамках межведомственного взаимодействия.
Андрей Гайдаш из Красного Сулина обратился в центр занятости населения за помощью в организации предпринимательской деятельности. По образованию он сварщик, но после получения инвалидности решил бросить работу по специальности. Теперь его желанием стало собственное дело по производству мебели. По направлению центра занятости мужчина успешно прошел курс дополнительного профессионального образования «Предпринимательство в малом бизнесе». Вместе со специалистами центра он сделал бизнес-план. После чего получил единовременную финансовую помощь, которая стала частью стартового капитала.
Если вы тоже решили бросить поиск работы и сосредоточится на своем бизнесе как Андрей Гайдаш, то вам необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства и заявить о своем желании. Адреса и телефоны центров размещены на официальном сайте службы занятости населения Ростовской области.