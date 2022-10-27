Почти тысяча жителей области открыли свое дело при поддержке службы занятости региона

В областном правительстве сообщили, что специалисты центров внимательно относятся к каждому обращению. Многие безработные проходят профориентационное тестирование на наличие предпринимательских способностей. Если таковые имеются, то они вправе воспользоваться помощью при составлении бизнес-плана и сбору всех необходимых информационных и справочных материалов. При необходимости они могут пройти и профессиональное обучение, где расширят свои познания в менеджменте предпринимательской деятельности, основах предпринимательства и так далее.