Речь идет об участках в границах Ростова и Аксая. Здесь на информационных щитах разместят данные о принятом решении.
В документе указано, что регион заберет земли на территории старого аэропорта. Они принадлежат компании «Аэро-сити», которая получит за них деньги.
Здесь есть несколько зданий, рулежные дорожки, перрон, места стоянок. Также в перечень входит взлетно-посадочная полоса.
Документ подписал губернатор Василий Голубев.
Напомним, что «Аэро-Сити» связано с миллиардером Виктором Вексельбергом. Он является председателем совета директоров ГК «Ренова».
На территории старого аэропорта построят жилые дома. Всего в создание необходимой инфраструктуры придется вложить 20 миллиардов рублей.