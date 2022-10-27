rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Правительство выкупит имущество структур Вексельберга в старом аэропорту в Ростове

27 октября 12:43
Фото: donland.ru
Виктор Вексельберг
Власти Ростовской области распорядились изъять часть земель на территории старого аэропорта для государственных нужд, говорится в распоряжении на интернет-портале правовой информации.

Речь идет об участках в границах Ростова и Аксая. Здесь на информационных щитах разместят данные о принятом решении.

В документе указано, что регион заберет земли на территории старого аэропорта. Они принадлежат компании «Аэро-сити», которая получит за них деньги.

Здесь есть несколько зданий, рулежные дорожки, перрон, места стоянок. Также в перечень входит взлетно-посадочная полоса.

Документ подписал губернатор Василий Голубев.

Около 20 млрд руб вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в Ростове
Узнать подробнее

 

Напомним, что «Аэро-Сити» связано с миллиардером Виктором Вексельбергом. Он является председателем совета директоров ГК «Ренова».

На территории старого аэропорта построят жилые дома. Всего в создание необходимой инфраструктуры придется вложить 20 миллиардов рублей.

Читайте также:
Около 20 млрд руб вложат в инфраструктуру на территории старого аэропорта в РостовеВозрождение аэропорта в Волгодонске откладывают из-за запрета полетовВ Ростове аэропорт Платов не возобновит работу до 22 октября
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аэропорт#Строительство#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12