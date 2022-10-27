Путин напомнил, что госпереворота можно было избежать, ведь тогдашний президент Виктор Янукович был готов идти на уступки, в стране хотели провести досрочные выборы. Однако идти по мирному и законному пути украинская хунта во главе с западными кураторами не захотела. Переворот провели, чтобы «показать, кто в доме хозяин», уверен Путин.