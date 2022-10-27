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Путин объяснил, почему решил начать спецоперацию на Украине

27 октября 16:13
Фото: Кремль
В ходе выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин объяснил, что сподвигло начать специальную военную операцию на Украине.

В четверг 29 октября на Валдайском форуме состоялось выступление президента России Владимира Путина. Главе государства задали вопрос, что его сподвигло начать специальную военную операцию на Украине.

Причин было несколько, пояснил Путин. Прежде всего, Россия не могла игнорировать угрозу для своих границ, исходящую от НАТО. Альянс не шел на переговоры и не хотел исполнять договоренностей, принятых ранее.

Также свою роль сыграли западные кураторы, которые открыто начали руководить политикой на Украине после госпереворота в 2014 году.

Путин напомнил, что госпереворота можно было избежать, ведь тогдашний президент Виктор Янукович был готов идти на уступки, в стране хотели провести досрочные выборы. Однако идти по мирному и законному пути украинская хунта во главе с западными кураторами не захотела. Переворот провели, чтобы «показать, кто в доме хозяин», уверен Путин.

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Наконец, отказ Киева исполнять Минские договоренности показал России полное нежелание украинской стороны решать политический кризис на Донбассе. Путин понял, что ему остается только признать ДНР и ЛНР, однако «признать и бросить — было бы неприемлемо», так как независимый Донбасс просто не смог бы выжить. Таким образом СВО стала неизбежной логикой событий.

Также на Валдайском форуме Путин заявил, что в странах Запада исчез творческий потенциал.

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