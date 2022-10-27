Также он заявил, что Россия следит и за угрозами применения ядерного оружия в свой адрес и, в случае чего, готова себя защитить. Более того, именно Путин дал указание Шойгу позвонить своим западным коллегам и проинформировать их о возможной провокации украинцев с «грязной бомбой».