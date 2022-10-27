В четверг 27 октября президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. В ходе открытой дискуссии ему задали вопрос о том, находится ли сейчас мир на пороге ядерной войны, если да, то какие действия предпримет Россия, чтобы обезопасить себя.
Президент заметил, что с тех пор как ядерное оружие существует, в мире есть вероятность его использования. Нынешние обвинения в адрес России об угрозе использования ядерного оружия на Украине имеют только одну цель — дискредитировать нашу страну в глазах партнеров.
«Сказать: смотрите, какая Россия страшная страна, не надо с ней сотрудничать. Примитивная цель», — объяснил Путин, — «Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет: ни политического, ни военного».
Затронул президент и вопрос и Запорожской атомной электростанции. Он заверил, что станция хорошо охраняется и полностью контролируется Россией. На ее территории находятся представитель МАГАТЭ и «видят, кто стреляет и откуда снаряды летят». Также Россия выступает за проверку представителями МАГАТЫ других атомных станций на территории Украины.
Также он заявил, что Россия следит и за угрозами применения ядерного оружия в свой адрес и, в случае чего, готова себя защитить. Более того, именно Путин дал указание Шойгу позвонить своим западным коллегам и проинформировать их о возможной провокации украинцев с «грязной бомбой».
Однако, как полагает президент, ситуация не накалится до «второго» Карибского кризиса, и в роли Хрущева он себя «не представляет».
В этот же день на Валдайском форуме Путин указал на то, что у Запада иссяк творческий потенциал.