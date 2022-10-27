Глава государства отметил, что такие дискуссии идут, однако пока власти не видят в этом необходимости. Москва, убежден Путин, ментально воспринимается россиянами как центр страны. К тому же, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для развития города и для того, чтобы жителям и гостям столицы было в ней комфортно.