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Путин ответил на предложение перенести столицу России в глубь страны

27 октября 16:49
Фото: 1MI
В ходе открытой дискуссии на Валдайском форуме президенту России Владимиру Путину предложили перенести столицу страны из Москвы в глубь государства.

В четверг 27 октября на Валдайском форуме состоялось выступление президента России Владимира Путина. В ходе открытой дискуссии главе государства предложили перенести столицу России вглубь страны.

Глава государства отметил, что такие дискуссии идут, однако пока власти не видят в этом необходимости. Москва, убежден Путин, ментально воспринимается россиянами как центр страны. К тому же, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для развития города и для того, чтобы жителям и гостям столицы было в ней комфортно.

 
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#Виктория Прутковская#Политика#Новости#Москва
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