В четверг 27 октября на Валдайском форуме состоялось выступление президента России Владимира Путина. В ходе открытой дискуссии главе государства предложили перенести столицу России вглубь страны.
Глава государства отметил, что такие дискуссии идут, однако пока власти не видят в этом необходимости. Москва, убежден Путин, ментально воспринимается россиянами как центр страны. К тому же, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для развития города и для того, чтобы жителям и гостям столицы было в ней комфортно.