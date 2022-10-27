Путин с одобрением отнесся к идее полной утилизации упаковки ее производителями

Буцаев рассказал, что в 2025 году изготовители упаковки будут нести ответственность за полную утилизацию своей продукции. До 2025 года они успеют адаптироваться к новым требованиям. Руководитель РЭО отметил, что изменения были разработаны с учетом текущей экономической ситуации в стране. Также было принято окончательное решение в необходимости участия в механизме РОП специальных ассоциаций. Буцаев отметил неэффективность стратегии исполнения обязанности производителей товаров такими ассоциациями. Более того, если исключить эти организации из механизма расширенной ответственности производителей, можно будет избежать ряда проблем. Речь идет о случаях, когда компании с липовыми сертификатами по документам утилизируют отходы, а на самом деле просто вывозят их на мусорный полигон.