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Путин с одобрением отнесся к идее полной утилизации упаковки ее производителями

27 октября 11:34
Фото: reo.ru
Глава РФ Владимир Путин ответил на письмо вице-премьера Виктории Абрамченко об изменениях в механизме РОП. На основе предложения гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева экономист изложила в письме идею перенести ответственность по утилизации упаковки на ее изготовителей. Президент поддержал данную инициативу.

Помимо переноса ответственности в письме речь шла об исключении возможности выполнять нормативы переработки отходов специальными предприятиями-утилизаторами. С начала 2025 года предлагается также ввести требование о 100%-ной утилизации упаковки. Сейчас по закону предприятия должны утилизировать от 10 до 45% упаковки.

Во время беседы с журналистами РБК Буцаев отметил, что благодаря нововведениям контролерам нужно будет следить не за миллионами предприятий, которые используют упаковку, а лишь за 2 500 компаний по ее изготовлению. То есть органам надзора станет работать проще. Это также поможет и самим субъектам РОП.

Буцаев рассказал, что в 2025 году изготовители упаковки будут нести ответственность за полную утилизацию своей продукции. До 2025 года они успеют адаптироваться к новым требованиям. Руководитель РЭО отметил, что изменения были разработаны с учетом текущей экономической ситуации в стране. Также было принято окончательное решение в необходимости участия в механизме РОП специальных ассоциаций. Буцаев отметил неэффективность стратегии исполнения обязанности производителей товаров такими ассоциациями. Более того, если исключить эти организации из механизма расширенной ответственности производителей, можно будет избежать ряда проблем. Речь идет о случаях, когда компании с липовыми сертификатами по документам утилизируют отходы, а на самом деле просто вывозят их на мусорный полигон.

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