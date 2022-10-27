Путин сравнил спецоперацию на Украине с гражданской войной

В четверг 24 октября состоялось выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. В ходе открытой дискуссии глава государства привел исторические факты, доказывающие, что Украина сложилась как искусственное государство, на деле же она является неотъемлемой частью России. Именно поэтому, как полагает Путин, специальную военную операцию можно отчасти сравнить с гражданской войной.