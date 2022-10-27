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Путин сравнил спецоперацию на Украине с гражданской войной

27 октября 16:15
Фото: Кремль
Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что спецоперацию на Украине можно отчасти сравнить с гражданской войной.

В четверг 24 октября состоялось выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. В ходе открытой дискуссии глава государства привел исторические факты, доказывающие, что Украина сложилась как искусственное государство, на деле же она является неотъемлемой частью России. Именно поэтому, как полагает Путин, специальную военную операцию можно отчасти сравнить с гражданской войной.

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Также глава государства отметил, что на данном этапе СВО идет по плану, выполняется одна из главных задач — помощь Донбассу.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что в странах Запад исчез творческий потенциал.

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#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Спецоперация#Виктория Прутковская
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