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Путин заявил, что об исчезновении творческого потенциала Запада

27 октября 14:58
Фото: Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively © CEphoto, Uwe Aranas / wikimedia.org
Президент России Владимир Путин во время выступления на «Валдае» заявил, что ряд действий Запада приводит к исчезновению творческого потенциала.

По его словам, Запад в последние несколько месяцев принял ряд шагов на обострение. Он добавил, что они всегда играют на обострение и ничего нового в этом нет.

«Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре», — заявил президент.

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Он уточнил, что Западу все же придется начать разговор об общем для всех будущем.

Президент напомнил о важности культурного, политического, социального разнообразия.

«Упрощение и стирание различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. А за этим упрощением стоит исчезновение творческого потенциала самого Запада», — уточнил президент.

Ранее Путин заявил, что Украина засылает в Россию террористов.

 

 

 

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#Илья Протвинов#Политика
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