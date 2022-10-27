По его словам, Запад в последние несколько месяцев принял ряд шагов на обострение. Он добавил, что они всегда играют на обострение и ничего нового в этом нет.
«Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков. Власть над миром — это то, что Запад поставил на кон в своей игре», — заявил президент.
Он уточнил, что Западу все же придется начать разговор об общем для всех будущем.
Президент напомнил о важности культурного, политического, социального разнообразия.
«Упрощение и стирание различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. А за этим упрощением стоит исчезновение творческого потенциала самого Запада», — уточнил президент.
Ранее Путин заявил, что Украина засылает в Россию террористов.