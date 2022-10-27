РЭО: Краснодарские власти вновь не доработали концепцию развития мусорной реформы

РЭО ожидал получить концепцию еще 15 июля текущего года, когда состоялась рабочая встреча с участием главы Минприроды Александра Козлова, в ходе которой был установлен новый срок - 21 июля. За разработку концепции отвечал потенциальный инвестор - компания “РТ-Инвест”, а за предоставление ее в Правительство РФ с отработкой ранее выданных замечаний отвечало правительство края. Однако в нарушение протокольного поручения министра природных ресурсов и экологии РФ на сегодняшний день этого не произошло.