РЭО: Краснодарские власти вновь не доработали концепцию развития мусорной реформы

В сообщении отмечается, что ранее РЭО запланировал строительство в Краснодарском крае пяти комплексов обращения с отходами стоимостью 23 млрд рублей, однако без принятия соответствующей концепции этого не произойдет, пишет ТАСС.
“Краснодарский край в очередной раз нарушил сроки предоставления концепции развития инфраструктуры обращения с отходами в регионе. От региона РФ ожидались шаги по доработке концепции”, - говорится в сообщении.
РЭО ожидал получить концепцию еще 15 июля текущего года, когда состоялась рабочая встреча с участием главы Минприроды Александра Козлова, в ходе которой был установлен новый срок - 21 июля. За разработку концепции отвечал потенциальный инвестор - компания “РТ-Инвест”, а за предоставление ее в Правительство РФ с отработкой ранее выданных замечаний отвечало правительство края. Однако в нарушение протокольного поручения министра природных ресурсов и экологии РФ на сегодняшний день этого не произошло.
“РЭО готов со своей стороны предоставить финансирование проекта в размере 16,5 млрд рублей через механизм облигационного займа сроком 11-12 лет по льготной ставке”, - отмечается в сообщении компании.
Ранее отмечалось, что производственная мощность предприятий составит более 1,5 млн тонн отходов в год. Объекты будут расположены в Туапсинском районе (350 тонн в год), Анапе (200 тыс. тонн), Армавире (450 тыс. тонн), станице Староминской (200 тыс. тонн) и селе Верхнее Буу (300 тыс. тонн). Всеми объектами будут обрабатываться сто процентов входящего потока отходов. Здесь также будет происходить утилизация методом компостирования.
Напомним, реформа отрасли обращения с мусором началась в России 1 января 2019 года. Она должна сделать обращение с отходами более культурным, а также решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.