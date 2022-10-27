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Ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детей

27 октября 08:30
Фото: mil.ru
Категории граждан, которым предоставляется бронь от частичной мобилизации, перечислены в статье федерального закона о мобилизационной подготовке. Про отцов двух детей в законе речи нет, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что вчера, со ссылкой на слова депутата Госдумы Нину Останину, СМИ сообщали о том, что Минобороны России освободило от мобилизации отцов двух детей с беременными супругами.

«Но по факту ничего не поменялось. Все основания по отсрочке заложены в федеральном законе о мобилизационной подготовке. В соответствующей статье закона перечислены категории граждан, которым она предоставляется. Про отцов двух детей речи там нет», - отмечает Антон Габович.

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По словам юриста, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивение трех, четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что мобилизованные многодетные отцы смогут вернуться домой в течение двух-трех дней.

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