Ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детей

Напомним, что вчера, со ссылкой на слова депутата Госдумы Нину Останину, СМИ сообщали о том, что Минобороны России освободило от мобилизации отцов двух детей с беременными супругами.
«Но по факту ничего не поменялось. Все основания по отсрочке заложены в федеральном законе о мобилизационной подготовке. В соответствующей статье закона перечислены категории граждан, которым она предоставляется. Про отцов двух детей речи там нет», - отмечает Антон Габович.
По словам юриста, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивение трех, четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что мобилизованные многодетные отцы смогут вернуться домой в течение двух-трех дней.