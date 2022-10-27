Ростовский юрист опроверг информацию об отсрочке от мобилизации отцов двух детей

«Но по факту ничего не поменялось. Все основания по отсрочке заложены в федеральном законе о мобилизационной подготовке. В соответствующей статье закона перечислены категории граждан, которым она предоставляется. Про отцов двух детей речи там нет», - отмечает Антон Габович.