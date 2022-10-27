Представители компании в своем интервью порталу «ДомостройДон» рассказали, что с января по настоящий момент оператор платных парковочных пространств Ростова зафиксировал и передал в административные комиссии более 28,3 тысячи материалов. Причиной этого стало невнесение оплаты за использование парковок, несмотря на факт того, что тариф на платные места в Ростове достаточно невысок и составляет 35 рублей в час.