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С начала 2022 года ростовчане накопили более 28 тысяч штрафов за неуплату парковки

27 октября 07:42
Фото: 1MI
В Ростове за прошедшие месяцы на ростовчан составили более 28,3 тысячи протоколов за неуплату парковки, об этом рассказали в ООО «Ростовское парковочное пространство».

Представители компании в своем интервью порталу «ДомостройДон» рассказали, что с января по настоящий момент оператор платных парковочных пространств Ростова зафиксировал и передал в административные комиссии более 28,3 тысячи материалов. Причиной этого стало невнесение оплаты за использование парковок, несмотря на факт того, что тариф на платные места в Ростове достаточно невысок и составляет 35 рублей в час.

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Представители парковочного пространства уточнили, что сейчас из-за большого объема правонарушений срок обработки заявлений увеличился до двух месяцев, однако их все равно рассматривают специальные комиссии районов города. За неуплату парковки ростовчанам предстоит заплатить штраф 1,5 тысячи рублей.

Ранее урбанисты объяснили, почему в Ростове недостаточно хорошо работает система платных парковок

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